Dakota Johnson confiesa que tuvo que ir a terapia después de rodar 'Cincuenta sombras de Grey'

Aunque gracias al papel protagónico que interpretó en la película Cincuenta Sombras de Gray, Dakota Johnson ganó fama en Hollywood, pero parece que no todo ha sido fácil para ella. Recientemente, la actriz de 28 años confesó que tuvo que ir a terapia luego de rodar algunas escenas. “No es broma, tuve que ir a terapia”, dijo en una entrevista para ELLE.

La hija de Don Johnson y Melanie Griffith encarnó a la tímida y joven estudiante Anastasia Steele, quien se dejó seducir por el atractivo millonario Christian Grey, interpretado por el actor briánico Jamie Dornan.

VER GALERÍA

En la saga, la pareja de actores protagonizaron escenas tan apasionadas y provocativas que consiguieron sonrojar a la mismísima Dakota. En una ocasión la actriz confesó que prefería que su familia no viera la película. "No quiero que mi familia la vea, porque es inapropiado. O los amigos de mi hermano con los que crecí”.

Por su parte, su madre reconoció que ·no he sido capaz de ver las escenas de amor" y que solo ha visto "un poco" de la historia, basada en los libros escritos por la británica E. L. James. Durante la entrevista, la estadounidense también habló sobre su carrera profesional y de proyectos en los que está trabajando y de su deseo de ser productora. "He aceptado l hecho de que los proyectos en los que quiero trabajar no existen, así que tendré que crearlos yo misma", dijo Dakota.

"Me siento increíblemente agradecida de estar en condiciones de hacerlo". En los ultimos años ha hecho papeles muy diferentes, además de la famosa película, también formó parte de la comedia Mejor... solteras (2016) junto a Rebel Wilson o del thriller Cegados por el sol (2015). Próximamente se estrenará la película de aventuras The Peanut Butter Falcon, en la que comparte cartel con Shia LaBeouf.

VER GALERÍA

En cuanto a su vida sentimental, parece que está pasando por un buen momento. Desde octubre del año pasado han surgido rumores en torno a un nuevo romance entre la actriz y Chris Martin, líder del grupo Coldplay. Desde entonces, todas las miradas se han puesto en la que, sin duda, es la nueva pareja de moda en Hollywood. Hasta el momento, solo hemos podido ver a la pareja disfrutando de alguna velada nocturna y de un romántico día de playa en Malibú, donde nos regalaron imágenes de lo más románticas que demuestran lo felices y enamorados que están, pero muchos esperan verlos algún día desfilando en una alfombra roja.