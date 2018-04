José Luis ‘El Puma’ reaparece por primera vez tras su trasplante de pulmón

A cuatro meses de su doble trasplante de pulmón, José Luis Rodríguez se hizo presente ante los medios de comunicación en Miami y anunció que está preparando un nuevo disco. Además detalló que también hará una gira y que el próximo año estará de vuelta en los escenarios. ‘El Puma’ –como es conocido en el mundo de la música –hizo estos importantes en una rueda de prensa junto a los médicos que lo trataron en el hospital Jackson Memorial, lugar donde fue intervenido en diciembre pasado.

En ese encuentro con la prensa, donde también estuvo presente su esposa Carolina Rodríguez, los doctores aseguraron que el intérprete de Culpable Soy Yo estaba recuperado y listo para que en 2019 se volviera a escuchar su rugido. El cantante de 75 años se dirigió a las cámaras y dijo: "He nacido tres veces. Primero cuando me tuvo mi madre, luego a los 33 años cuando recibí a Cristo y ahora", manifestó el músico, quien agregó que entre sus planes también está el de llevar su vida a la pantalla chica con una serie, además de ayudar a otros enfermos con su mismo padecimiento.

Según los reportes de la agencia Efe, en más de una ocasión el cantante venezolano rompió en llanto por la emoción del momento. “Yo perdí una gran fortuna y no estoy hablando de oro o plata. Estoy hablando de tiempo”, indicó haciendo referencia a los años que pasó buscando una solución para la fibrosis pulmonar que sufría desde 2003.

El cuadro médico era poco alentador, pero al fin surgió un donante y en diciembre del año pasado fue internado quirúrgicamente. Agradecido con la nueva oportunidad de vida que el destino le ha ofrecido, ‘El Puma’ se dedicará a su música y también a concientizar a los demás sobre esta enfermedad. “Es terrible morir asfixiado, es desesperante, no hay explicación para eso. Yo he pasado por mucho” señaló el artista, quien alentó a otras personas que sufren del mismo padecimiento que él, a aceptar un trasplante, ya que no hay otra opción. “Voy a ayudar a otros, no hacerlo después de tener esta oportunidad sería perverso”.

¿Y qué ocurrió con su poderosa voz? Los médicos que lo intervinieron aseguraron que está completamente recuperado y agregaron que tiene la voz intacta. El propio cantante reconoció que a pesar de ello, aún no se atreve a entonar ni una sola nota.

‘El Puma’, un guerrero incansable

El pasado 17 de diciembre se dio a conocer que el cantante había sido intervenido quirúrgicamente para que se le realizara un doble trasplante de pulmón. Beatriz Parga, representante del intérprete confirmó a Efe que ‘El Puma’ se había sometido a esa operación en el Instituto de Trasplante de Miami del Hospital Jackson Memorial.

Días después del procedimiento médico, su amigo, el cantante Ricardo Montener comaprtió con sus seguidores que ‘El Puma’ estaba recuperándose exitosamente. El venezolano publicó en su Twitter que había logrado hablar con él: "Adivinen quién me acaba de llamar por teléfono", escribió en su cuenta. "Así es... el mismísimo PUMA @SoyElPuma … ya me empezó a hablar de volver a donde pertenece... a la música... Le dije que: ‘Tranquilo chamo, estamos de vacaciones…'". Ahora solo es cuestión de tiempo para escuchar su nueva música y verlo de nueva cuenta triunfando en los escenarios.