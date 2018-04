Karla Martínez recordó sus inicios en la televisión ¡hace 20 años!

¡Cómo pasan los años! Recordando viejos tiempos, Karla Martínez rememoró sus primeros días en la televisión y los inicios de su carrera, luego de graduarse en estudios de Comunicación por la Universidad de Texas. Tras concluir su etapa estudiantil, la presentadora mexicana comenzó a aparecer en televisión y 20 años después, se ha convertido en uno de los rostros más famosos de la televisión hispana en Estados Unidos.

En uno de los descansos de Despierta América, Karla y su colega Carlos Calderón, hicieron un viaje al baúl de los recuerdos y hablaron de cómo fueron sus primeras veces en la pantalla chica. “Cuantos sueños, tantas dudas, pero nunca dudé de que me iba a ir bien, nunca “, dijo la conductora ante las cámaras.

Calderón agregó: “Nunca dudé que me iba a ir bien porque nunca pensé en mi futuro. Yo estaba viviendo el momento, con una felicidad, una plenitud y una energía… Yo creo que todavía me agarro de eso para levantarme en las mañanas”.

Martínez, quien tiene 42 años de edad, indicó: “Éramos chavos (muchachos) que jugábamos a hacer televisión. Nunca dudé que Dios tenía grandes planes para mí… ¡Y todavía los que me faltan!”.

Karla comenzó su carrera trabajando para la filial de Univision en El Paso, Texas. Tras la salida de Lesley Ann Machado del programa Control, Karla fue invitada a participar y estuvo en ese show de 2000 a 2006. Al terminar su etapa en esa emisión, se integró al elenco de Despierta América, donde lleva 12 años en la transmisión.

Además de ser una de las presentadoras más carismáticas de la televisión, Karla es un ejemplo a seguir para miles de mujeres, pues es madre de familia y al mismo tiempo toda una profesional. Sin embargo, mantener ese balance algunas ocasiones resulta complejo. Luego de muchos años frente a las cámaras, la presentadora se dio cuenta de que había llegado el momento de cambiar su imagen, pues deseaba llegar a sus 40 años más bella y plena que nunca, por ello tomó la decisión de renovar su vida y cambiar sus hábitos.

“En diciembre me vi en el espejo — creo que esto es algo que les pasa a muchas mujeres — y pensé ‘esta no soy yo’, esta no es la mejor versión de mí misma. Decidí ponerme en un régimen alimenticio fuerte, y hacer mucho ejercicio con la entrenadora y nutricionista Claudia Molina. Lo más bonito de mi cambio personal es que fue un cambio de adentro hacia afuera, y lo más hermoso fue que motivé a muchas mujeres a cambiar su vida a una más saludable. Vivimos invadidos de procedimientos estéticos, se ha perdido la admiración por la belleza natural y por conseguir las cosas con esfuerzo”, comentó Karla en una entrevista con HOLA! USA en julio de 2016, casi un par de meses después de su cumpleaños.