Paola, la hija de Laura Pausini, la mejor consejera de mamá

Aunque Laura Pausini suele tener días sumamente ocupados debido a su apretada agenda profesional, ha encontrado en su hija Paola a la mejor compañera para superar con su complicada jornada. Así lo reveló la cantante de origen italiano durante una reciente entrevista, en la que dio algunos detalles de la linda personalidad de la pequeña de cinco años.

“Mi hija tiene una mamá fuera de lo normal. Ella me ayuda a recordar. Cada vez que salimos de viaje me dice: ‘Mamá recuerda los pasaportes, lleva tu maleta de mano, pasta de dientes’. No es normal que una niña de esa edad diga esas cosas”, explicó con humor a People en Español.

Además de ayudarle con su organización diaria, Paola también es una excelente consejera de modas: “Me ayuda con la forma en que me visto. Me dice: ‘¿No crees que este labial se te ve mejor con esta chaqueta?’. Me aconseja como estilista. Ella está tanto tiempo cerca de tanta gente que quiere ser parte de mi equipo. A veces me sorprende cómo piensa”, comentó.

Al permanecer en constante movimiento debido a la profesión de su madre, la pequeña ha tenido que aprender a hacer nuevas amistades en los lugares que visita: “Tiene tres escuelas: en Roma, Miami y otra en Madrid. Como está acostumbrada (a los cambios), para ella es muy fácil hacer amistades, no importa la religión o la raza. Habla italiano y el inglés lo domina más que yo. Me gusta mucho que no le da miedo ser amiga de todos”, aseguró.

Sobre la posibilidad de que Paola siga sus pasos sobre los escenarios, Laura comentó: “Ella canta todo el día. Cuando alguien le pregunta si le gusta cantar siempre contesta con algo promocional mío: ‘Sí, me gusta cantar porque mi mamá viene a hacer un nuevo concierto’. Le sale natural. Me hace aprender todos los días”, explicó sonriente.

Una hija muy anhelada:

En distintas ocasiones, la intérprete de Amores Extraños ha asegurado que la hija que comparte con Paolo Carta es lo más valioso que tiene en el mundo, sobre todo por las dificultades que enfrentó para lograr quedar embarazada: “Nada es más importante que ella, si tengo un problema la solución siempre está en sus brazos”, explicó hace unos meses a People en Español.

“El proceso de convertirme en madre fue demasiado difícil y fue casi un milagro salir embarazada de forma natural después de tantos años buscando ser madre. Estoy realmente feliz así, no podría pedirle otra cosa a Dios. La llevo conmigo a todas partes, viajamos juntas desde que tiene 4 meses. Es algo realmente magnifico ¡Adora viajar!”, comentó a la publicación.