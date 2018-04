Alan Tacher y su esposa Cristy Bernal están de visita en la Ciudad de México, en donde se han divertido de lo lindo. La pareja visitó el país natal del conductor y entre los recorridos que hicieron para disfrutar de los mejores lugares de la ciudad, aprovecharon una de sus noches para una romántica cita en la que se reencontraron como si fueran novios. Juntos y muy sonrientes, ambos posaron para la cámara para compartir con el mundo lo bien que se la estaban pasando en su date.

Abrazados y con un look muy elegante, Alan y Cristy caminaron por las calles de México. Él con playera y pantalón negro y saco gris. Ella con un largo vestido blanco con escote en V decorado con flores, un peinado recogido y clutch dorado. La también conductora lucía una figura envidiable a sólo dos meses de haber dado a luz a Liam, su segundo hijo con Alan, y el hermanito menor de Michelle.

La foto y la cita parecen haberle gustado mucho a Alan, quien elogió la belleza de su esposa en el mensaje con el que acompañó la foto. "¡¡Mi amor hermoso!! Cristy Bernal, ¡estás más guapa que nunca! Gracias por nuestra escapadita de novios de ayer en la noche. ¡La pasamos increíble! ¿Y cuándo tuviste a Liam que no se te nota?", escribió el feliz papá.

Michelle, feliz en su visita a México

Para lograr esa "escapada", Alan y Cristy tuvieron que dejar en casa a la pequeña Michelle, quien los ha acompañado en este viaje. La niña también ha estado divirtiéndose mucho en México, tal como sus papás han dejado ver en sus perfiles de Instagram. Hace unos días, Alan y Cristy llevaron a su hija a un parque de atracciones en donde los niños juegan a ser adultos y realizan trabajos reales en empresas de productos de consumo y de servicios.

Ahí, Michelle jugó a ser bombero en un verdadero carro de bomberos y una ambulancia. También aprendió a ser dentista, a hornear galletas y hasta a procesar comida para su venta. Además, jugó a ser cuidadora de niños, aunque esa última labor probablemente la domina mejor ahora que tiene un hermanito bebé en casa.

Aunque no aparece en las publicaciones, Liam también se encuentra con mamá y papá. El pequeñito cumplió 2 meses de edad el lunes pasado, un día que los felices papás conmemoraron con una fotografía del bebé, muy sonriente, y con una playerita que enmarca su edad. “¡Regresando muerto de cansancio de tanto trabajo y me encuentro con esto! Se me había olvidado felicitarte por tus 2 meses cumplidos hijito mío... Con esa sonrisa nunca hay cansancio”, escribió Alan en su publicación para extender las felicitaciones de su hijo.

Cristy también publicó la foto de su bebé para celebrar sus primeros dos meses de vida. Además, la conductora encontró una gran similitud entre sus dos hijos, una que compartió con sus seguidores al comparar a los dos niños exactamente de la misma edad.