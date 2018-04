El DJ Avicii es encontrado muerto a los 28 años

Tim Bergling, mejor conocido como Avicii, falleció este viernes a los 28 años de edad. El desafortunado anuncio fue emitido por uno de los publicistas del reconocido DJ de origen sueco poco después del mediodía.

“Con profunda tristeza anunciamos la pérdida de Tim Bergling, también conocido como Avicii. Fue encontrado muerto en Muscat, Omán, este viernes 20 de abril por la tarde. La familia está desvastada y les pedimos a todos que respeten su necesidad de privacidad en este momento tan complicado. No se emitirán más declaraciones”, se puede leer en el escrito.

Bergling nació en Estocolmo, Suecia, un 8 de septiembre de 1989. Comenzó su carrera en el estudio Laidback Luke Forum a finales del año 2000. Una década más tarde, Avicii logró hacerse de un nombre en la escena musical gracias al tema Levels, que logró posicionarse en la cima de las listas de popularidad de Estados Unidos y le otorgó su primero Premio Grammy.

En 2013 Tim lanzó su primer álbum bajo el título True, del que se desprendió el gran éxito Wake Me Up, que logró ascender hasta la posición número cuatro del prestigioso conteo Billboard Hot 100. Aunque se desconocen las causas de la muerte del reconocido productor, años atrás se reveló que padecía problemas en el páncreas a causa de su excesivo consumo de alcohol, de acuerdo con el portal Billboard.

En 2014, tuvo que suspender una serie de conciertos a causa de problemas de salud. Luego de someterse a una operación en la que le extirparon el apéndice y la vesícula biliar, decidió suspender de forma definitiva su gira: “Fue algo que tuve que hacer por mi bienestar. El escenario no suele ser para mí, no son shows o la música. Son otras cosas que rodean todo esto lo que no logro aceptar de forma natural”, explicó en aquel entonces a The Hollywood Reporter

Su retirada de los escenarios:

Tras cancelar aquella gira hace cuatro años, Tim anunció a través de redes sociales que se retiraría de los escenarios de forma indeterminada. De acuerdo con el DJ, la ajetreada vida que lleva un artista no era algo que le llamara la atención: “Mis elecciones y mi carrera nunca han sido impulsadas por cosas materiales”, explicó.

“Aunque estoy agradecido por todas las oportunidades y comodidades que mi éxito me ha brindado, no es algo para mí. Sé que tengo la suerte de viajar por todas partes del mundo y presentarme frente a ustedes, pero después de eso me queda muy poco de la vida real de una persona que está detrás de un famosos artista”, comentó en aquel entonces.