El logro (histórico) de Millie Bobby Brown que la equipara a Meghan Markle o Rihanna

Con tan solo 14 años -que acaba de cumplir en febrero-, Millie Bobby Brown se está convirtiendo en una de las actrices más exitosas del panorama actual. Su interpretación de Eleven en la popular serie Stranger Things de Netflix, le ha valido no solo el salto a la fama sino también el beneplácito de la crítica. No es casualidad que haya estado nominada para un Emmy, y ganó junto a sus compañeros como Mejor Reparto de Televisión en los SAG Awards. Su trabajo en televisión le ha llevado a obtener algo que muchas de las actrices más veteranas en la industria no han conseguido: que su trabajo se equipare al de sus compañeros masculinos. Así, en la tercera temporada de la serie, Millie cobrará una cifra superior a la del resto de sus coprotagonistas hombres. Y éste no ha sido el único gran logro de la británica, también acaba de hacer historia al ser la persona más joven en formar parte de la lista de las 100 personas más influyentes del año que publica la revista Time.

VER GALERÍA

La famosa lista se lleva a cabo desde 1999, como resultado del trabajo de políticos, académicos y periodistas; que a su vez batió otro récord respecto a la presencia femeninca y de personas con menos de 40 años. En ella, Brown comparte protagonismo con algunas de las figuras más mediáticas del año, como la próxima Duquesa de Sussex y prometida del príncipe Harry de Inglaterra, Meghan Markle, Rihanna -que triunfa en la música y con su línea de belleza- o Nicole Kidman -que vive uno de los mejores momento de su carrera-.

VER GALERÍA

Otros famosos que incluyeron en este ranking -dividido en varias categorías como pioneros, deportistas, artistas, iconos o titanes-, son Roger Federer, Kesha, Jennifer López, Cardi B y Oprah Winfrey, entre otros.