Se revela el primer clip de la miniserie biográfica de Selena

Luego de presentar a la actriz que interpretará a Selena Quintanilla en la miniserie que produce Telemundo, María Celeste Arrarás, autora del libro en el que estará basado el programa, compartió en su cuenta de Instagram el primer clip del esperado show.

La periodista también aprovechó para agradecer a todos aquellos que han recibido con emoción el proyecto: “¡Gracias por compartir el entusiasmo! Me alegra que les haya gustado nuestra selección de Maya Zapata para interpretar a la querida y admirada Selena. Recuerden, no se está buscando una comparación. Lo de Maya es una caracterización”, explicó.

Además, la presentadora de Al Rojo Vivo aseguró que la serie no contará la historia de la mítica cantante desde el punto de vista de una sola persona: “No hagan caso a quienes dicen que la miniserie El Secreto de Selena es la versión contada por Yolanda Saldívar. Eso no es cierto. Nadie puede juzgar una historia que no han visto y que aún se está filmando. Para todos ustedes que han preguntado lo podrán ver por Telemundo en un futuro cercano. ¡Gracias por el apoyo!”.

Fue a inicios de esta semana, cuando María Celeste reveló que la protagonista de Soy Tu Fan sería la encargada de personificar a Quintanilla: “Lo bueno y diferente de la serie, es que cuenta la investigación y juicio posterior al deceso de la cantante. Es una producción que le hace un gran honor a la memoria de Selena”, explicó la periodista durante uno de los segmentos de su programa.

“Maya es una súper actriz, muy aclamada. Se ha ganado los premios más importantes de cine de América Latina, desde el Ariel hasta la Diosa de Plata como Mejor Actriz, sin duda es alguien que se ha tomado muy enserio este rol. Más allá de si se parece o no se parece, que yo creo que se parece muchísimo, lo interesante es que tiene la esencia de Selena. Tiene ese carisma y gran sonrisa”, explicó.

Orgullosa por el proyecto:

Poco después de revelarse el anuncio, Maya Zapata realizó una publicación para agradecer la oportunidad de encarnar a un personaje tan representativo para la cultura latina: “Muy afortunada de poder contar esta historia con amor, entendimiento y compasión. ¡Está siendo un viaje precioso! Gracias Selena Quintanilla”, escribió junto a la fotografía.

La actriz mexicana acompañó su pequeño mensaje de una fotografía en la que aparece caracterizada de Quintanilla, causando gran revuelo en redes sociales por su increíble parecido. La fotografía rápidamente reunió más de 10 mil likes y un gran número de comentarios deseando suerte a Zapata en esta nueva aventura profesional.