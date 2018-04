Después de uno de los fines de semana más comentados, The Weeknd sigue dando de qué hablar. Durante su actuación en el Festival de Coachella, el intérprete de I can’t feel my face, derramó alguna que otra lágrima por su ex novia Selena Gómez. Más tarde, hubo rumores de que otra de sus ex parejas, Bella Hadid, lo había consolado con un beso –algo que la modelo desmintió a través de Instagram con un contundente “No era yo”-.

Pero parece que el cantante canadiense tiene conquistas de sobra, pues al día siguiente se le vio acompañado de Chantal Jeffries, surgiendo así nuevos rumores de romance entre ellos. Según Us Weekly, una fuente apuntó: “Chantel y The Weeknd definitivamente están saliendo. Es nuevo y nada muy serio”. Esta pareja –potencial- ya tiene historia, estuvieron relacionados hace algunos años, antes de que Chantel estuviera involucrada con Justin Bieber en el año 2014. Todo esto ocurrió, a su vez, previo a la relación entre The Weeknd y Selena Gómez, quien también es ex novia de Bieber, ¡vaya rompecabezas!

Esta guapa modelo también tiene un gran talento musical, pues no solamente asistió a Coachella para disfrutar del conciertazo de Beyoncé, sino a tocar sets como DJ bajo el pseudónimo Ceejay. “Han sido amigos por muchos años. Están viendo si pueden hacer que su relación funcione”, publicó Us Weekly. A sus 24 años, Jeffries tiene un título universitario en artes y comunicación de la Universidad de Florida, donde se graduó con excelentes notas. Si no se dedicara al mundo del espectáculo, ha declarado que sería dermatóloga.

La DJ, actriz y modelo se ha visto envuelta en controversias mediáticas más de una vez. La ocasión más sonada fue cuando arrestaron a Justin Bieber por conducir en estado inconveniente y ella se encontraba dentro del vehículo. Algunos medios publicaron que Chantel tenía ya unos cuantos encuentros con la ley previos. “Me he sentido abrumada con la atención negativa que he recibido recientemente por parte de los medios. Mi familia y yo estamos particularmente consternados con las falsas acusaciones que han sido publicadas respecto a mi supuesta historia criminal”, explicó para E! News.

No nos queda más que esperar a ver cómo se desenvuelve esta nueva historia de amor. ¿Será que The Weeknd y Chantel Jeffries tienen futuro juntos?