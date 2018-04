Becky G dedica un emotivo mensaje a su más grande héroe: su hermano Alex

Becky G envió un mensaje muy especial a su hermano Alejandro, quien celebró su cumpleaños número 17 este miércoles. A través de su cuenta de Instagram, la cantante compartió un par de fotografías en las que aparece junto al adolescente, quien fue detectado con autismo poco después de cumplir su primer año de vida.

“Feliz cumpleaños a mi héroe. Te quiero mucho hermano. Que dios te bendiga con muchos más años de felicidad y sonrisas. El hombre que está allá arriba sabía exactamente lo que hacía cuando nos regaló la dicha de tenerte”, escribió junto a las emotivas postales.

VER GALERÍA

“Me has enseñado muchas cosas, no podría describirlo con palabras. Espero que tengas el mejor de los años como todo un jovencito de 17 años”, escribió junto las imágenes que lograron reunir más de 130 mil likes y un gran número de felicitaciones para el adolescente.

Durante una reciente entrevista con la Fundación Teletón USA, la intérprete de Mayores habló de la forma en que su hermano logró sobreponerse a todas las adversidades para vivir una vida tan plena como la de cualquier otro niño: “Cuando él tenía dos años los doctores dijeron que él no iba a poder caminar, que no podría hablar ni asistir a escuelas regulares. Hoy estoy muy orgullosa de mi hermano, porque sí puede hablar, caminar y va a escuelas normales. Es lo mejor que me ha pasado en la vida”, recordó con una sonrisa.

VER GALERÍA

“Cuando yo tenía ocho años mis papás me hablaron del autismo que padecía mi hermano. Yo era muy pequeña y fue difícil entender que él era especial. Una de las cosas más importantes para Alejandro es que no se le trate diferente. Creo que esa es una de las grandes razones por las que él está tan bien ahora. Siempre ha sido uno más de nosotros. Estoy muy orgullosa de ti, del joven en el que te has convertido. Gracias por todo lo que me has enseñado”, explicó.

VER GALERÍA

Más noticias como esta:

¡A lo mexicano! Becky G celebró sus 21 años con una fiesta sorpresa

- Becky G enciende las redes al mostrar su increíble figura en la playa

Una gran inspiración:

Durante la misma charla, Alex, como le llaman de cariño sus familiares, aseguró que su hermana ha sido una gran motivación para salir adelante: “Al estar en la primaria y en la secundaría era difícil para mí entender qué era lo que me diferenciaba de los otros chicos. Yo no comprendía mucho acerca de lo que pasaba dentro de mi cabeza, solo sabía que era distinto a todos los demás”.

VER GALERÍA

“Lo que aprendí de Becky es que no todo es perfecto, pero es posible que tengas algún talento oculto. Me di cuenta de que ella tiene este don increíble y que ha inspirado a muchas otras personas. No solo a la comunidad latina, sino a todas esas personas que necesitan un ejemplo, así me siento yo con mi hermana”, comentó con una sonrisa.