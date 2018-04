¿Cuarto bebé para Jacky Bracamontes? La guapa presentadora confirmó que ella y su esposo, Martín Fuentes, están buscando la posibilidad de ampliar su familia y darles a sus tres hijas una hermanita o un hermanito. Eso sí, dejó claro que de quedar embarazada, este bebé sería el último, no importando si es niño o niña.

Hace días, una revista mexicana publicó que Martín había visitado en solitario un centro especializado en concepción asistida, pero ella aclaró que no fue solo, sino que los dos acudieron a ese lugar. Ante las cámaras de Despierta América (Univision), la también actriz dijo que sí visitó a una clínica de fertilidad en compañía de su marido y también detalló de qué se trató esta cita al médico. “Fuimos los dos. Como cualquier mujer es, primero, ir a checar cómo estás. Y segundo, como es la última oportunidad, hablar con el doctor sobre aumentar la posibilidad de que sea niño”.

En caso de que llegue otra princesa a su casa, la familia la recibiría con los brazos abiertos: “Si viene una niña, estamos enamorados de nuestras niñas, ya todo en mi casa es rosa. Si viene un niño está padrísimo, y si no me puedo embarazar, es porque Dios quiere”.

¿Y las niñas ya saben de los planes que hay en puerta? La ex reina de belleza respondió que Jacky, de cinco, Carolina, de tres, y Renata, de casi dos años, aún no están al tanto de los planes que ella y su esposo tienen. Agregó que por el momento, no desean adelantarles nada porque se ilusionan muy rápido, así que prefiere tomarlo todo con calma, y en cuanto haya buenas noticias, se las harán saber.

Parece que el tema del nuevo bebé es algo que ella y su marido ya venían hablando desde hace tiempo, pues en enero de este año coincidió en un evento con Inés Gómez Mont y dejó ver que ella es su inspiración para tener una familia grande. “Ella es mi motivación, sí ella puede con seis hijos yo puedo con cuatro. Mi límite es cuatro o sea, no más de cuatro. Me estoy volviendo loca y soy muy feliz con tres, pero bueno, ya de tres a cuatro yo creo que va a ser lo mismo”, comentó al programa de Primera Mano.

El pequeño Martín, siempre en su corazón

Jacky también habló sobre la experiencia más difícil de su vida: perder a uno de sus mellizos, Martín. En 2013, la conductora de 38 años dio a luz a unos bebés, pero el varón no resistió, mientras que mini Jacky nació sana.

A más de cinco años de esta pérdida, la presentadora asegura que poco a poco lo han ido superando y que sus hijas comprenden lo que sucedió en aquel entonces, ya que es un tema del que hablan en casa como familia. “Es algo normal, lo saben perfectamente, lo tienen asimilado y es algo que pasó… Que Diosito quiso así que pasaran las cosas”. Agregó que la película Coco de Disney fue de gran ayuda para las niñas entendieran que era lo que había ocurrido en su familia hace años y que tuvieran presente en sus corazones a su hermanito.