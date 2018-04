Ser Paris Hilton no es tan sencillo como parece. Aunque su vida está rodeada de glamour, lujos y viajes en jets privados, en el terreno personal es en donde la heredera de la fortuna Hilton ha encontrado un gran vacío. La propia Paris habló sobre esa parte de su vida en el documental The American Meme, en el que se sincera sobre las amistades falsas que la han rodeado desde que su nombre se hiciera famoso hace más de una década. Por ello, es que confía por completo en la honestidad de sus fans, a quienes se ha podido acercar de forma directa gracias a las redes sociales.

Muy seria, Paris contó ante la cámara: "Viajo constantemente; me paso 250 días al año en un avión, moviéndome de un país a otro, y a veces puedo llegar a sentirme muy sola". La imagen de la socialité es muy distinta a la que proyecta en las fotos sobre las alfombras rojas por las que pasa o las fiestas que anima en su faceta como DJ. Ante esa soledad, la hermana de Nicky Hilton se apoya en las redes sociales para ver el mundo a través de los ojos de sus admiradores, con quienes se ha puesto en contacto varias veces y confía en demasía, al grado de compartir con ellos su número telefónico y hasta la dirección de su casa o los lugares en los que se hospeda.

"Quiero a mis fans tanto como ellos me quieren a mí. Me siento más unida a ellos que a la mayor parte de la gente que conozco; son como mi familia", explica la también empresaria. "Mis padres piensan que estoy loca, no entienden por qué les dejo entrar tanto en mi intimidad, o por qué les doy mi número de teléfono o les invito a quedarse en mi casa. Siempre me preguntan qué me pasa por la cabeza cuando hago esas cosas", agrega contenta.

En los admiradores a quienes les permite acercarse más a ella, Paris ha encontrado un grado de confianza que no conocía de la gente que es más cerca de ella. "He pasado por muchas cosas en esta vida y lo cierto es que no confío en las personas. Me he acabado acostumbrando a que me traicionen, pero con mis fans no me siento así. No pasa un solo día sin que intercambie mensajes o hable por FaceTime con mis 'pequeños Hilton'", continúa sonriente.

Hilton agregó que en sus admiradores encontró un cariño genuino que le permite ser ella misma. "No me juzgan ni están tratando de aprovecharse de mí. Sólo me quieren, de verdad", detalla. A cambio de esa actitud positiva, Paris les devuelve una gran inspiración e influencia que sus fans aprecian. "Me dicen que al ver cómo superé tantas cosas, ellos se han hecho más fuertes. Intento estar siempre ahí para ellos y hacerles ver que es maravilloso que sean ellos mismos".

Una soledad a punto de llegar a su fin

Los cansados horarios de trabajo por varias partes del mundo, no son un impedimento para que Paris Hilton haya encontrado por fin a su príncipe azul. La heredera está comprometida para casarse con Chris Zylka, quien la sorprendió a principios de año con una sortija valorada en 2 millones de dólares. Más que feliz en su camino al altar, Paris cuenta con la mejor organizadora que podría desear: su mamá Kathy Hilton. La socialité ha ido avanzando en la planeación de su gran día, para el que reveló que podría usar dos vestidos diferentes, uno para la ceremonia y uno para la recepción.