La hija de Khloé Kardashian y Tristan Thompson es ya toda una celebridad de las redes sociales, y a casi una semana de nacida, True acumula más de 180 mil seguidores en su Instagram. ¿Cómo sabemos que la bebé tiene un perfil social en dicha red? Todo gracias a Kris Jenner, quien la etiquetó en una publicación que hizo desde su propia cuenta.

La matriarca del clan de las Kardashian-Jenner publicó un post sobre la llegada de su nueva nietecita y compartió con sus seguidores una curiosa anécdota acerca del nombre que llevaba la niña. Además del mensaje y unos hashtags, a todos sorprendió que la orgullosa abuela etiquetó la cuenta de @true y fue así como se descubrió que la primogénita de Khloé Kardashian tiene una cuenta de Instagram.

¿Por qué la llamaron True? Jenner explicó que curiosamente, el nombre de su nieta viene de generaciones atrás en su árbol genealógico. “Dato divertido… El nombre de mi abuelo paterno era True Otis Houghton… Mi papá se llamaba Robert True Houghton… ¡Así que estoy muy emocionada de que Khloé haya decidido llamar a su hija True”.

Hasta el momento, la cuenta no tiene publicaciones, no sigue a nadie y aparece sin una foto de perfil; únicamente aparece el nombre del usuario, True Thompson, el cual está acompañado por un emoticon de corazones rosas. Al parecer, Kris Jenner es la única de la familia Kardashian-Jenner que ha dado follow a la cuenta de su nieta. Llama la atención que ambos padres no siguen la cuenta de su hija, quien tiene seis días de nacida.

Desde la llegada de la bebé, Khloé se ha mantenido discreta en sus redes y únicamente se ha limitado a compartir una imagen de lo que parece ser una estancia de su casa, la cual está decorada con globos y flores rosas, en honor a su hija. La instantánea está acompañada por el siguiente mensaje: “Nuestra pequeña niña, True Thompson, ha robado por completo nuestros corazones y estamos radiantes de amor. Qué gran bendición recibir a este ángel en nuestra familia. Mamá y papá te queremos”.

A pesar de que el nacimiento de True se dio en medio de las acusaciones que señalan a Tristan Thompson por sus infidelidades, con esa fotografía y las palabras de Khloé parece que ambos están unidos por el amor hacia su hija.

¿Y qué pasa entre los papás de True?

Una fuente cercana a la familia dijo a People que el basquetbolista profesional habría justificado su comportamiento asegurando que todo era una trampa montada por sus seguidoras. “Ya sabes cómo son las groupies. Ellas tratan de aferrarse a mí y seguirme. Nada de esto es lo que parece”, habría sido lo que Tristan dijo a su pareja.

Aún no se sabe cuál ha sido la decisión que Khloé ha tomado; si seguir con él y dejar atrás estos amargos días, u olvidarse de él.