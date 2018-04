¡Ya son marido y mujer! Richard Gere y la española Alejandra Silva se casaron

Tras cuatro años de noviazgo, esta pareja tenía muy claro lo que quería. El actor Richard Gere y la empresaria de origen gallego, Alejandra Silva, contrajeron matrimonio por lo civil los primeros días de este mes, según confirmó en exclusiva mundial ¡HOLA! España. El próximo 6 de mayo habrá una celebración familiar que tendrá lugar en su casa en Nueva York. Sin duda, será un evento donde estarán acompañados por todos sus seres queridos y amigos más cercanos.

VER GALERÍA

Así es como deciden continuar con su historia de amor de película, donde ambos han tenido que superar momentos difíciles con sus respectivos divorcios. Richard tuvo su primer enlance con la modelo Cindy Crawford, más tarde se casó con Carey Lowell, la madre de su único hijo, Homer. Alejandra, por su parte, había contraído nupcias con el ingeniero Govind Friedland, padre de su hijo Albert, que vino al mundo en diciembre de 2012.

Encontraron el uno en el otro a su compañero de vida perfecto, ya que además comparten la afinidad por las causas humanitarias. “He encontrado la vida feliz y tranquila que siempre he buscado”, comentó el protagonista de inolvidables filmes como Pretty Woman. La novia también ha hecho un par de confesiones a la revista ¡HOLA! en anteriores ocasiones: “Estaba un poco perdida, sin luz, y conocerle dio sentido a mi vida. Fue sentir que alguien me tendía la mano y me enseñaba mi verdadero camino”. Tan felices están, que no es ningún secreto que entre sus planes está el de formar una familia, aunque de momento Alejandra no está embarazada.

VER GALERÍA

Las primeras señales de este romance llegaron en el verano de 2015 con imágenes de los ahora recién casados, aunque el reencuentro en realidad había sucedido un año antes, con un idílico paisaje italiano como marco. Su relación fue capaz superar la distancia y continuó tan fuerte como el primer día; hasta que Alejandra decidió instalarse en Nueva York con su hijo, donde ahora comienzan una nueva y emocionante etapa.