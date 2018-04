Barbara Bush fallece a los 92 años de edad

La ex Primera Dama, Barbara Bush, falleció este martes a los 92 años de edad por motivos de salud. La triste noticia fue confirmada por Jim McGrath, vocero de la familia del ex Presidente George H. W. Bush. "Una ex Primera Dama de los Estados Unidos de América y defensora implacable de la alfabetización familiar, Barbara Pierce Bush, falleció el martes 17 de abril de 2018 a la edad de 92 años", se puede leer en el documento. "Le sobreviven su esposo de 73 años, el presidente George H. W. Bush; cinco niños y sus cónyuges; 17 nietos; siete bisnietos; y su hermano, Scott Pierce. Le precedieron en la muerte su segunda hija, Pauline Robinson 'Robin' Bush, y sus hermanos Martha Rafferty y James R. Pierce", agrega el texto oficial.

La salud de Bárbara, quien también fuera madre del ex Presidente George W. Bush, recién se había agravado. Su nieta, Jenna Bush Hager explicó que su abuela se encontraba con buen humor luego de que el domingo decidiera recibir un tratamiento paliativo en casa en lugar de acudir al hospital en Houston, Texas, en donde la trataban por diversos cuadros médicos.

Jenna agregó que Barabara estaba acompañada de su esposo en todo momento. "El hombre que ama desde hace 73 años está con ella. Está junto a toda su familia, pero creo que el hecho de que estén juntos en esto y que él aún le diga 'Te amo, Barbie', es lo que la ayuda a tener mejor ánimo", dijo la hija de George W. Bush.

"Una mujer y madre ejemplar"

Desde hace tiempo, la ex Primera Dama se encontraba luchando contra una obstrucción pulmonar crónica que pronto afectó su actividad cardiaca, lo que la llevó a ser ingresada en el hospital en múltiples ocasiones. Ante la terrible noticia, su hijo, el ex Presidente George W. Bush, publicó unas palabras en honor a la gran mujer que fue su madre. "Laura, Barbara, Jenna y yo estamos tristes, pero nuestras almas están tranquilas porque sabemos que la de ella lo está", expresó. "Barbara Bush fue una fabulosa Primera Dama y una mujer diferente a cualquier otra que trajo amor y alfabetización a millones. Para nosotros, ella era mucho más. Mamá nos mantuvo alerta y nos mantuvo riendo hasta el final. Soy un hombre afortunado de que Barbara Bush fuera mi madre. Nuestra familia la extrañará muchísimo, y les agradecemos a todos sus oraciones y buenos deseos", dijo el exmandatario.

Cuatro años después de conocer a George Herbert Walker Bush, Barbara se casó con él en 1945. El matrimonio tuvo 6 hijos de los que sobreviven 5 luego de que Pauline falleciera de leucemia en 1953. Barbara disfrutó mucho su estancia en la Casa Blanca y utilizó sus diarios de aquella época para escribir una autobiografía en la que relató cómo era el día a día de la esposa de un Presidente. Descanse en paz.

