¡Fuera rumores! Ana María Canseco aclara cómo es su relación con Zuleyka Rivera

Ana María Canseco se ha referido a los recientes rumores que giran en torno a la relación que mantiene con su excompañera Zuleyka Rivera. Tras la emisión del último programa de la conductora mexicana como parte del elenco de Un Nuevo Día, distintos usuarios en redes sociales señalaron que la ex reina de belleza se mostró distante durante la emotiva despedida a diferencia del resto de sus compañeros.

Ante estas suposiciones, la conductora de 50 años aclaró que no existe ningún tipo de mal entendido con la boricua: “Sobre Zuleyka, claro que le agradecí. Claro que le dediqué unas palabras bonitas. No puedo ahondar mucho más en el tema, porque solamente tengo unas semanas conociéndola y trabajando con ella. Pero creo que ocupa un lugar muy especial. ¿Cuántas Miss Universo hay en el mundo? ¡Ella es una! Creo que eso la clasifica y la pone en un lugar muy especial. Además, es una mamá súper trabajadora. Así que todo lo mejor para Zuleyka”, comentó a Mezcal TV.

Al hablar de su salida del popular programa, Ana María explicó que la noticia no la tomó del todo por sorpresa: “Yo creo que cada vez que se renueva un contrato tienes que saber que dentro de las posibilidades está que no se renueve. Entonces en varias renovaciones no ocurrió, pero en esta ocasión sí sucedió. Así que bueno”, expresó con una sonrisa.

“Lo maravilloso de esto es que en este momento estoy súper tranquila y preparada, en el sentido de que tengo un programa de radio espectacular y además una página de internet. También las redes sociales, en las que he trabajado desde el primer día para que no me volviera a ocurrir lo de Despierta América”, agregó.

Sus planes a futuro:

A pesar de despedirse de las cámaras de Telemundo, la presentadora mexicana aseguró que tiene deseos de continuar con su trabajo dentro de los medios de comunicación, aunque no implique trabajar para una gran cadena: “La última vez pensé que no me podía retirar aún de la televisión. Creí que todavía existían cosas que hacer en los matutinos. En esta ocasión sé que se cierra un ciclo muy importante, muy especial y eso es todo”, aseguró.

“Lo primero que voy a hacer es dormir hasta tarde”, comentó con humor: “Hasta las 7 de la mañana. Para mí eso ya es tarde. Voy a tener una vida social mucho más completa, más alegre. Ahora existe la posibilidad de hacer muchísimas cosas a través de Facebook. Existen muchos canales para estar cerca del público. Me siento en mucha libertad y confianza porque ya son 21 años de estar con la gente. Muchísimas gracias por todo ese cariño”, comentó.