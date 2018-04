En su carrera como actor, Antonio Banderas anhelaba interpretar al pintor Pablo Picasso, una meta que finalmente ha alcanzado pero que aún no cree que ya se haya hecho realidad. "No sé cómo me siento. Hace tres semanas todavía daba vueltas como Picasso por un escenario parisino", dijo sobre el rol del que aún tiene ciertos matices en su personalidad. Este paso por el set en el que da vida al afamado artista, le ha dejado buenas enseñanzas de las que habló para las cámaras de HOLA! TV, detalles que podrás descubrir en sus propias palabras al dar play en el video.