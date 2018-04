Gabriel Soto, ¿listo para darle una nueva oportunidad al amor?

A casi seis meses de haber anunciado su separación de Geraldine Bazán, el actor Gabriel Soto habló sobre su situación sentimental y reveló si está preparado para abrir de nuevo su corazón. Desde hace tiempo ha sido vinculado con la actriz de origen ruso Irina Baeva, pero hasta el momento, se ha mantenido al margen de esos comentarios y ha señalado que solo se trata de una amistad.

Ante las cámaras del programa De Primera Mano (Imagen Televisión), el actor de Caer en Tentación respondió negativamente cuando le preguntaron si estaba listo para la posibilidad de un nuevo amor: “No, ahorita estamos bien. Estoy tratando de pasar mucho tiempo con mis hijas”. Soto mencionó que estuvieron juntos en Semana Santa y que la pasaron muy bien. El actor de 43 años y sus hijas, Elissa Marie y Alexa se fueron de vacaciones a la Riviera Maya.

Además de estar enfocado en sus hijas, Gabriel también reveló que el trabajo lo mantiene ocupado, pues a finales de mayo estrenará una obra en la que trabajará con Sebastián Rulli. Por lo que deja ver, Gabriel Soto no tiene tiempo para el amor y su energía está centrada en sus dos pequeñas y en sus proyectos profesionales.

A pesar de estar en los trámites de su divorcio, Geraldine y Gabriel mantienen una relación cordial por el bien de las niñas y así lo han demostrado en varias ocasiones. En febrero, se reunieron para celebrar los cumpleaños de sus hijas e hicieron a un lado sus diferencias para disfrutar de un festejo doble. Con una foto en familia, Geraldine reflexionó sobre ese día: “Ser mamá y papá va más allá de una relación en pareja... Ser padres es para siempre y por siempre estaremos aquí para ustedes nuestras nenas. ¡Las amamos!”.

En noviembre del año pasado, Gabriel confirmó a través de un comunicado de prensa, que llevaba ya un tiempo alejado de la actriz. “Desde hace 4 meses comencé un proceso de separación de la relación que mantuve durante muchos años con mi esposa y madre de mis hijas, Geraldine Bazán”. La pareja decidió poner fin a su relación de más de nueve años de noviazgo y un año de matrimonio.

Geraldine Bazán, centrada en sus hijas y su trabajo

Al igual que su ex pareja, Geraldine se mantiene concentrada en su papel de mamá y hace lo mejor que puede para educar a sus hijas. Además de esto, está trabajando en la telenovela de Por Amar Sin Ley de Televisa.

Entre sus responsabilidades como madre y con su agenda de trabajo, la estrella de 35 años mantiene su cuerpo y su mente ocupados, pero no deja de lado la posibilidad de algún día recurrir a un profesional para sanar su corazón, pues una separación sentimental no es nada fácil. “A lo mejor en algún momento me hace falta (terapia), pero ahorita digamos que, tal vez, mi mejor terapia ha sido estar trabajando y mis hijas y no siento que la necesite…”, indicó al programa Ventaneado (Televisión Azteca).