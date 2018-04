Francisca Lachapel revoluciona las redes al mostrar su rostro sin maquillaje

Francisca Lachapel provocó gran revuelo en redes sociales al compartir una fotografía en la que se muestra sin una gota de maquillaje. El pasado domingo, la conductora de 28 años tomó un merecido descanso al pie de una piscina, mientras disfrutaba de una agradable lectura.

Aprovechando el buen clima de Miami, la presentadora de Despierta América se enfundó en un bikini blanco y mostró lo increíble que luce su rostro al natural: “Todos tenemos algo maravilloso que ofrecer. Define tu pasión, libérala y sin miedo alguno deja que el mundo la conozca”, escribió junto a la postal que logró reunir más de 70 mil likes, convirtiéndose en una de las publicaciones más populares de la también actriz.

La imagen también recibió un sinfín de comentarios aplaudiendo la decisión de Francisca de mostrarse sin maquillaje, pues es una de las pruebas de la gran seguridad que ha adquirido con los años. Sin embargo, no siempre fue así. En distintas ocasiones, Francisca ha relatado el terrible momento que atravesó al inicio de su carrera a causa de las múltiples críticas que recibía por su apariencia.

“A mí no me gusta ponerme en el papel de víctima, que algunas personas me llaman fea, yo no hablo de este tema por eso. Hablo por todas esas personas que están allá afuera y que se sienten feas. Esa etiqueta que le ponen a la gente hace que se limite de sus sueños y de sus talentos. Eso es lo que me duele, a mí ya no me molesta lo que puedan decir de mí. Yo lo trabajé y toda mi vida he tenido mucho amor”, explicó recientemente durante uno de los segmentos del programa de Univisión.

En aquella ocasión, la presentadora también explicó de qué forma logró superar esa amarga etapa: “Todo esto me enseñó a aceptarme como yo soy. A mí no me importa si para ti soy fea o si para otra persona soy bonita. Yo sé que soy un ser precioso ante los ojos de Dios y yo me amo como soy. Es lo que quiero que la gente allá afuera entienda. Tantas jóvenes que se limitan, que se esconden y sufren porque se creen feas. ¿Quién te dijo que eres fea? Es más feo él por haberte dicho eso, porque te quita la fuerza para seguir adelante. Nadie tiene el derecho para decirte eso”.

“Cada persona es bella, cada uno de nosotros tenemos algo especial que mostrar al mundo. Nadie puede sentarse a decir: ‘Tú eres feo y yo soy bonito’. ¿Quién dijo eso? No permitan que nadie les diga esa clase de cosas, porque si alguien te dice eso y lo aceptas, te roban tus sueños. No te permiten volar y te estancan. Ese es el crimen más grande que alguien puede cometer”, comentó entre lágrimas.