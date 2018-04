Hace unos días, Raúl de Molina presumió orgulloso un logro más de su única hija. Mía, de 17 años, apareció en la revista People en Español, la cual le dedicó varias páginas para revelar cómo es su personalidad, además de compartir sus secretos de belleza y algunas de sus experiencias personales. En sus redes sociales, el conductor agradeció a la publicación por el artículo que realizaron sobre su hija, sin embargo, en los comentarios de sus seguidores no faltaron quienes hicieron señalamientos negativos contra la jovencita.

Ante las cámaras de El Gordo y la Flaca, Raúl defendió a su hija de los comentarios en las redes sociales y dejó claro lo orgulloso que está de ella, pues en unos meses ‘volará del nido’ y se irá a la universidad gracias a sus altas calificaciones.

“Estoy feliz porque salió este artículo en People en Español y mucha gente, obviamente, se ve les ve la envidia y empezaron a decir: ‘¿Qué hizo para salir aquí?, ella no ayuda en nada’. ¿Y usted, señora qué sabe si mi hija ayuda o qué es lo que hace? Fue aceptada en una de las mejores universidades de los Estados Unidos; de todas en las que aplicó, solo una no la aceptó, todas las demás sí lo hicieron”. De Molina agregó: “Reporto la vida de los artistas, no me meto con los niños. Me parece feo que la estén criticando”.

A su lado estaba su colega Lili Estefan, quien al igual que él tiene una hija adolescente, Lina. ‘La Flaca’ –como es conocida la presentadora –concordó con Raúl en sus declaraciones y señaló que su hija menor también hizo lo mismo que Mía; borró su anterior cuenta de Instagram y creó un perfil privado, y de esa forma protege un poco su intimidad.

La complejidad de tener una hija adolescente en casa

Raúl de Molina tiene una gran relación con su hija y eso se nota a simple vista, pues basta con echar un vistazo en su Instagram y descubrir las cientos de fotografías que tienen juntos en sus increíbles viajes por el mundo, así como los momentos más especiales en familia junto a su esposa Millie.

Sin embargo, como cualquier padre de una adolescente, también ha vivido experiencias propias de la edad. “A veces da un poco de problemas, pero no con nosotros, a veces cuando ve a sus amiguitas en el colegio que traen una bolsa nueva o alguna otra cosa se pone difícil, pero es normal. La verdad es que no soy estricto, trato a mi hija lo mejor posible. Obviamente nos peleamos todo el tiempo por la edad que tiene”, explicó ante las cámaras de Mezcalent.

“Hay momentos en los que le tengo que decir que no. Yo creo que le doy más negativas a ella que a mi propia esposa. Si ella me pide permiso para llegar a las 8 a la casa y llega a las 11, pongo el grito en el cielo. La amenazo diciéndole que le quitaré el carro. En una ocasión le dieron tres multas en un solo día. Le quité el auto por un mes entero”, comentó.