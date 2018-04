¡Crece el romance!: El beso entre Maluma y Natalia del que todos hablan

Todo parece indicar que el amor entre Maluma y la cubano-croata Natalia Barulich va viento en popa. Este martes la modelo publicó en su cuenta de Instagram un video donde aparece junto al cantante dándose un beso.

Al pie del post, la modelo escribió: “Mi todo.️ Te amo @maluma”. El clip despertó la envidia de muchas de las seguidoras del intérprete de El Préstamo. Incluso muchas bromearon al escribir: “Tú me rompiste el corazón”, haciendo referencia al exitoso tema Corazón, que produjo el colombiano junto al brasileño Nego do Borel.

En Stories, Natalia también publicó un pequeño video donde se puede ver al colombiano manejando por la Pacific Coast Highway de Los Ángeles mientras se sostienen de manos. También le agregó un emoticon con corazones en los ojos, ¡love is in the air!

VER GALERÍA

Ya sabíamos que Maluma había iniciado una relación sentimental con esta hermosa chica, quien fue la protagonista de su video clip Felices los Cuatro -que ya acumula más de un billón de reproducciones- donde vimos a la parejita muy apasionada bajo la ducha dándose besos y cariños. Pero hasta ayer, el artista no había publicado una foto junto a la hermosa joven.

Este lunes, Maluma compartió con sus 32 millones de seguidores de Instagram una foto en blanco y negro junto a Natalia, de 25 años. Allí se puede ver a la pareja sonriendo, mientras ella le acaricia la barbilla. Junto a la imagen escribió: “Me haces sonreír”. Si algún fanático todavía dudaba de que eran novios, con estas publicaciones queda claro que sí están relacionados sentimentalmente.

Los rumores de romance entre ambos empezaron en noviembre del año pasado cuando fueron vistos juntos en la gala de la Fundación Global Gift, en México. Allí ambos se sentaron en la misma mesa y era evidente que estaban disfrutando del momento, pues no paraban de reír y de mirarse uno al otro.

Haciendo un recorrido por el trabajo profesional de Natalia, podemos mencionar la ocasión en que participó en el videoclip Blame de Calvis Harris -ex de Taylor Swift- donde también fue protagonista y mostró mucha piel, dejando al descubierto la envidiable figura que posee. También fue imagen de la firma Guess y ha salido en la portada de diversas publicaciones de moda.

Maluma se encuentra en el mejor momento de su carrera. Con tan solo 24 años, ya cuenta con tres discos y actualmente realiza la gira FAME Tour por Estados Unidos, con la que ha tenido mucho éxito y a juzgar por lo que hemos visto en las redes sociales, ¡también está teniendo éxito en el amor!