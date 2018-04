¿Romance a la vista? Justin Theroux en Nueva York con una chica misteriosa

Después del anuncio de su ruptura con Jennifer Aniston, el actor Justin Theroux se ha visto envuelto en una serie de especulaciones por parte de la prensa. En entrevista con la revista francesa Mastermind, confesó que ninguno de estos rumores le causa incomodidad. “En este sentido, nada de eso me quita el sueño. Ha dejado de importarme lo que otra gente piensa sobre mí. Y eso también se ha minimizado con los años”, explicó el actor de The Leftovers.

Entre los rumores que se han suscitado alrededor de la ex pareja y las supuestas razones para terminar su matrimonio, la más sonada son los celos que Theroux nunca dejó de sentir hacia el exmarido de Aniston, Brad Pitt, de quien la actriz se separó hace ya diez años.

Justin siempre ha sido muy reservado en el plano personal y además asegura que no le debe explicaciones sobre su vida a nadie. “Me mantengo trabajando, que es la única cosa que puedo hacer. Así que, cuando alguien que no conozco viene y me hace una pregunta personal, le digo: ‘No sé de qué hablas’”, comentó para la misma publicación.

Ahora, parece que el actor de Parks and Recreation se está adaptando muy bien a su nueva vida de soltero, pues fue captado por las calles de Nueva York paseando y más tarde tomando un café con una amiga cuya identidad hasta ahora se desconoce. El intérprete aprovechó el buen clima para mostrar sus torneados brazos y llevar su bicicleta para colar un pequeño workout en su día. A ambos se les vio relajados y sonrientes mientras disfrutaban una jornada soleada en la Gran Manzana.

No es la primera vez que se relaciona a Theroux, de 46 años, con alguna supuesta conquista. Más recientemente, se le atribuyeron relaciones románticas con la artista Petra Collins, de 25 años, y la actriz Aubrey Plaza, de 33. En ambos casos se han desmentido los rumores.