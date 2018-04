No se dio cuenta de que viajó junto a su cantante favorito

El sueño de miles de chicas es conocer en persona a su cantante favorito para poder platicar con él de los cientos de detalles que encuentran en su música y la inspiración que hay detrás de cada tema. Y, quizá, la peor pesadilla de ellas sería encontrarse a ese cantante y no reconocerlo a pesar de estar bastante cerca de él. Justo eso fue lo que le sucedió a Alicia, una chica que voló sentada al lado de uno de sus cantantes favoritos y, por más que él trató de platicar con ella para que se diera cuenta que era la misma persona de los discos que escuchaba, sus intentos fueron en vano, tanto que dieron la vuelta al mundo.

VER GALERÍA

Dotan es un cantante y compositor holandés de 31 años de edad, muy famoso en su país y con miles de seguidores en las redes sociales gracias a su música. Las canciones de Dotan incluso han sonado en diversos programas de televisión, y su música llegó tan lejos hasta que un día se topó a una chica en un avión que, sentada junto a él, estaba escuchando su material. Contento, Dotan comenzó a platicar con ella y a preguntarle sobre la música que estaba escuchando, pero su plática fue tomada sólo como una amabilidad de la chica que no logró notar que la persona sentada junto a ella era la misma que aparecía en la portada de los discos de los que hablaba tan bien.

Notas relacionadas:

- A sus 81 es una sensación con su canal en YouTube

- La divertida historia de un hombre vetado de un hotel por casi 20 años

"Desde el avión, Dotan compartió lo que sucedía con sus seguidores en las redes sociales. "Estoy ahora mismo en un avión (hola, carísimo Wi-Fi) y la chica sentada a mi lado está escuchando mi disco. Todas y cada una de las canciones", se puede leer en el timeline del cantante. "Es extraño y agradable al mismo tiempo. Sobre todo porque me acaba de preguntar a qué me dedico. Le dije que compongo música, pero aún no cae. Ella sigue escuchando el disco", continuó en su cuenta.

VER GALERÍA

De inmediato, otros de sus seguidores empezaron a seguir el hilo de la historia, que Dotan no dejaba de compartir. Incluso llegó a pensar en darle más pistas a la chica a través de sus mensajes. "Creo que me sigue en Twitter... bueno... Hola, vecina de avión. Gracias por escuchar mi música y cantarla en bajito", escribió. Después de más de media hora, los fans de Dotan estaban al tanto de lo que sucedía, pero Alicia seguía sin reconocer al creador de las canciones que no dejaba de escuchar. Algunos de sus fans le sugirieron al músico que cantara con ella hasta que reconociera la voz, pero él se negó por estar abordo de un avión.

Amable, la chica continuó platicando con él como lo habría hecho con otro chico que se sentara junto a ella. "Me preguntó si me gusta la música en vivo y si escribo en holandés o en inglés. Le dije que me encantan los conciertos, que no hay nada mejor y que escribo música en inglés", agregó Dotan. Ante las preguntas, la joven le contó que había conocido a ese artista por una canción que escuchó en The Origins, su programa de televisión favorito. "Quedan 30 minutos para aterrizar. Aún no tiene ni idea y está escuchando mi música otra vez. Además, ocurrió algo muy curioso. Me hizo escuchar mi propia música", contó divertido. Dotan agregó que no quería descubrir su identidad para no arruinar la experiencia y no avergonzarla. "Es sobre la música y es el mayor cumplido que me hayan hecho", contó.

VER GALERÍA

Y así, le reveló a la chica lo que acababa de vivir

Antes de bajar del avión, el cantante le entregó una nota a la chica y cada uno tomó caminos separados. Al notar lo que había sucedido, Alicia de inmediato le escribió para contar su lado de esta experiencia. "No puedo creer lo tonta que fui por no reconocerte e ignorar todas las sutiles pistas que me diste", escribió un tanto avergonzada. La chica agregó que aunque le encanta su música, jamás había buscado su foto para ver cómo era. "No sería capaz de reconocer a la mayoría de mis artistas favoritos. Fue muy humilde que no mencionaras quién eras, ¡pero desearía que me lo hubieras dicho!", continuó. al ver el mensaje, Alicia se lo mostró a su mamá y ninguna de las dos podía creer lo que acababa de pasar. La chica reveló que Dotan les había obsequiado un par de entradas para uno de sus conciertos y, contenta, confirmó su asistencia, prometiendo que si lo vuelve a ver, esta vez sí lo reconocerá.