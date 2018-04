Alaïa, hija de Adamari López, mejor de salud

El fin de semana no fue el más divertido ni sencillo para Adamari López y Toni Costa. Acostumbrados a salir a divertirse junto a su hija Alaïa en horas de descanso, esta vez cambiaron los parques y las visitas a sus amigos por el consultorio médico y la comodidad de su hogar, pues la niña de tres años de edad cayó enferma a causa de un virus respiratorio. Preocupados, los padres de Alaïa informaron a sus seguidores a través de sus redes sociales sobre el estado de salud de la niña, que se notaba con un semblante decaído y sin ganas de jugar.

VER GALERÍA

En una Instagram Story compartida por Toni, se puede ver a la niña en brazos de mamá, recostada y con pocos ánimos de sonreír a la cámara. "Se siente mal, tiene fiebre", contó el cariñoso papá a sus seguidores. Adamari, sin despegarse de su hijita, le contaba cuentos mientras las atendían para recetarle un tratamiento que le devolvería la sonrisa a la niña. De regreso a casa, Toni le preguntaba cómo se sentía, y la carita de Alaïa revelaba lo mal que lo estaba pasando.

Notas relacionadas:

- Flores para sus ‘princesas’: El dulce detalle de Toni Costa para Adamari López y Alaïa

- Toni Costa y Adamari López regresan a donde se dio el flechazo, la pista de baile

Por su enfermedad, Alaïa no fue a la escuela y para poder recuperarse por completo, necesitó todo el cariño de sus papás, quienes estuvieron al pendiente de ella en todo momento. Adamari no se despegó de su hija y estuvo recostada con ella. La actriz y conductora contó a través de sus perfiles que Alaïa ya había mostrado señales de tos, una enfermedad que se agravó cuando fueron a una fiesta y la niña se metió a nadar. Preocupada porque su hija se sintiera mejor, Adamari pidió a sus seguidores algún remedio casero que ayudara a su salud, uno que no fuera un jarabe.

VER GALERÍA

El tratamiento médico que recibió la niña a la par del cariño y la atención de sus papás, funcionaron muy bien para Alaïa. Adamari publicó una nueva serie de videos en los que la pequeña se nota más alegre y con la energía que la caracteriza. "Alaïa se siente mejor", explicaba en los clips. Contenta por los buenos deseos que recibió de parte de sus fans, la conductora de 46 años agradeció a la gente por haberla apoyado y enviado remedios para que su pequeñita se sintiera mucho mejor.

VER GALERÍA

Adamari y Alaïa, las dos chicas especiales de Toni Costa

La familia que han creado Toni y Adamari está rodeada de cariño, ternura y mucho amor. Así lo dejó ver el bailarín español en su propia cuenta de Instagram, en donde reveló la sorpresa que había planeado para su prometida y su hija. En un par de imágenes dejó ver lo contentas que ambas se pusieron cuando recibieron un gran arreglo de flores con la leyenda 'Te amo' que les recordaba lo mucho que las quiere. “Las princesas de la casa se merecen esto y más... así de felices quedaron Adamari y Alaïa después de ver la sorpresa que les di”, explicó Toni junto al gran detalle con el que arrancó la sonrisa de las chicas de su hogar.