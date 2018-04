The Weeknd se olvida del llanto por Selena Gomez… ¿en los brazos de Bella Hadid?

En un ‘abrir y cerrar de ojos’ The Weeknd ha dejado atrás a Selena Gomez y parece que se ha refugiado en un amor del pasado. Según los reportes de varios medios, Abel Tesfaye –nombre real del cantante –se dejó ver en actitud cariñosa con su ex novia, la modelo Bella Hadid, la chica que ocupó su corazón mucho antes que Selena. Este reencuentro se dio en el Festival de Coachella, y fue justo unas horas después de que ofreciera una emotiva presentación, en la que sus fanáticos aseguran que rompió en llanto al recordar a la intérprete de 25 años.

People reportó que luego de su show, el cantante de 28 años y la modelo fueron vistos besándose en una after party del festival. “The Weeknd y Bella estuvieron cerca uno del otro toda la noche y ella se sentó en su regazo”, dijo un testigo. “Ellos definitivamente se veían como si estuvieran juntos de nuevo”.

Su hermana, la también modelo Gigi Hadid –quien recientemente regresó a la soltería –también acudió a dicha fiesta, pero no estuvo con nadie más que con Kendall y Kylie Jenner, y por su puesto, con su hermana y sus amigos.

Bella y Abel fueron novios por más de un año y medio, pero en noviembre de 2016 decidieron poner punto final a su relación. Al poco tiempo de haber terminado, él comenzó a salir con Selena Gomez, mientras que a Bella no se le han conocido galanes famosos desde hace tiempo. Luego de 10 meses juntos, la pareja de cantantes rompió su noviazgo y a los pocos días, salieron a la luz unos reportes que señalaban que Selena mantenía comunicación constante con Justin Bieber.

Mientras ‘Jelena’ estaba de regreso y se dejaba ver nuevamente como una enamorada pareja, The Weeknd regresó al estudio de grabación y lanzó su EP My Dear Melancholy, el cual estaría inspirado en sus dos rupturas amorosas más sonadas. Aunque el cantante no ha confirmado que Selena y Bella hayan sido fuente de inspiración para su nuevo material, sus seguidores han analizado las letras de sus canciones y han deducido que las hermosas chicas fueron sus musas.

¿Triunfó el amor entre Bella y Abel?

La última vez que The Weeknd y Bella se encontraron en un evento público fue en una pasarela. Un par de semanas después de haber terminado, se vieron ‘frente a frente’ en el Victoria’s Secret Fashion Show, donde ella desfiló en lencería, mientras él animó el evento con su música.

Un par de meses después, el mundo entero se sorprendió al ver las primeras fotos de Selena Gomez y The Weeknd juntos en una cita romántica en el restaurante italiano Giorgio Baldi, en Santa Mónica, California. A pesar del noviazgo que él tuvo con la cantante, Bella prefirió mantenerse al margen y ahora todo indica que Abel ha regresado a su lado y que podrían estar por darle una segunda oportunidad al amor.