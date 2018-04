La familia de David y Victoria Beckham continúa sumando aventuras a su lista. Este fin de semana decidieron aprovechar para disfrutar juntos el parque de atracciones más famoso del mundo, Disneyland. Los pequeños de la casa, Harper y Cruz, acompañaron a sus papás en este día tan divertido. La pareja compartió con sus seguidores algunos de los momentos más mágicos de la escapada a California con la publicación de diferentes videos y fotos en sus cuentas de Instagram, que han servido para inmortalizar el simpático viaje en familia.

Los múltiples espectáculos musicales, la comida y los fuegos artificiales; han sido los ingredientes principales de la visita de esta famosa familia al parque de atracciones, donde se nota que disfrutaron a lo grande. Así lo demostró el exfutbolista, quien no dudó en adaptarse al mundo mágico creado por Walt Disney y pasear por el resort con una típica gorra de orejas de Mickey Mouse. David quiso publicar algunas instantáneas con el título "Increíble, increíble, increíble día en Disneyland". En otras imágenes, el británico posa con la más pequeña de la familia, Harper, en brazos y el castillo icónico de fondo, demostrando una vez más que es un súper papá que siente profunda admiración por sus retoños.

Como se pueden imaginar, la familia disfrutó de algunas de las atracciones más populares del parque, como la vertiginosa montaña rusa Space Mountain o los espectaculares fuegos artificiales que iluminan el cielo nocturno sobre el Castillo de Cenicienta. Sin embargo, David no ha sido el único que ha querido compartir con sus seguidores en su perfil de esta red social, donde tiene casí 20 millones de followers. Desde luego, la ex Spice Girl compartió en sus stories los momentos cumbre de los fuegos artificiales y no dejó pasar por alto las orejas de su esposo, con otro video que muestra al guapo británico recorriendo el parque con el llamativo accesorio, acompañado de la leyenda: "No estoy muy segura de las orejas de David Beckham. ¡Muy divertido! Besos desde Disneyland".

Así, tras un día de lo más familiar en el parque californiano, la mediática pareja sigue añadiendo anécdotas a su historia que, sin duda, un día sus pequeños recordarán con mucho cariño y emoción. El mayor de sus hijos, Brooklyn, prefirió viajar a Indio -sur de California-, donde se está llevando a cabo el Festival de Coachella.