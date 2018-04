¡Está de vuelta! Carrie Underwood aparece en el escenario por primera vez después de su accidente

Casi cinco meses después de que la cantante country Carrie Underwood tuviera un aparatoso accidente en las escaleras de su casa, donde se rompió la muñeca y se lastimó el rostro, anoche volvió en los escenarios actuando en la gala de los 2018 ACM Awards. En este regreso tan esperado, Carrie interpretó su nuevo single, Cry Pretty, por primera vez durante este evento lleno de estrellas que tuvo lugar en Las Vegas. Durante la canción, Underwood hizo gala –como siempre- de su voz privilegiada, así como de un outfit deslumbrante.

Como era de esperarse, sus fans estaban deseando ver la cara de la intérprete de Before He Cheats, que lució tan espectacular como antes, a pesar de haber necesitado 40 a 50 puntadas a raíz del desafortunado incidente. La cantante, que estaba nominada en las categorías Vocalista Femenina del Año y Evento Vocal del Año, se ha mantenido en un perfil bajo mientras se recuperaba, de ahí la importancia de su aparición en estos premios, que marcó su regreso a los reflectores tras su accidente.

Al terminar su performance –que recibió una ovación de pie-, la rubia nativa de Oklahoma se llevó el premio al Evento Vocal del Año por el tema Fighter, de Keith Urban. “Gracias por invitarme, sigo un poco temblorosa ahora mismo. Gracias chicos, gracias radio country, fans, dios mío, gracias”, expresó visiblemente emocionada. Como anécdota, la ex concursante de American Idol no pasó por la alfombra roja previa a la premiación, que se llevó a cabo en el MGM Grand Garden Arena.

Respecto a su nuevo sencillo, Cry Pretty, podemos decir que la letra coincide con los momentos difíciles que Carrie ha pasado en los últimos meses. Se trata de un tema que coescribió con Hillary Lindsey, Lori McKenna y Liz Rose; y que versa más o menos así: “Puedes mentir bonito, y decir que estás bien / Puedes sonreír bonito, y solo marcharte / Puedes fingir cualquier cosa / Pero no puedes llorar bonito / No puedes parar la inundación, cuando la presa se rompa / Cuando todo tu rímel se está desperdiciando / Cuando las cosas se ponen feas, simplemente tienes que enfrentar que no puedes llorar bonito”, canta Underwood.