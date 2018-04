John Stamos, el tío Jesse de ‘Full House’, dio la bienvenida a su primer hijo

El actor John Stamos, más conocido por su papel en la exitosa serie de los 90’s, Full House, se convirtió en padre primerizo a los 54 años. El intérprete anunció en su cuenta de Instagram la llegada de Billy –este es el nombre que eligió para el bebé en honor a su abuelo-. El anuncio viene acompañado de una tierna imagen donde se puede ver al pequeño en su regazo.

“De ahora en adelante. La mejor parte de mí siempre serán mi esposa y mi hijo. Bienvenido Billy Stamos –nombrado en honor a mi padre- #NotJustanUncleAnymore #Overjoyed”. En apenas dos horas, sus seguidores demostraron que comparten su alegría con 200,000 likes y múltiples comentarios donde lo felicitan.

Hace algunos meses, en la víspera de convertirse en padre, Stamos recordó a su progenitor en otra de sus sentidas publicaciones de Instagram: “Seguro que no seré tan buen padre como el mío lo fue, ¡pero haré mi mejor esfuerzo! #balance #billstamos #heroe”, y complementaba con una imagen de ambos.

“Me mata el hecho de que mis padres no están aquí para ser parte de esto, pero sé que tal vez no estaría sucediendo si ellos no estuvieran allí arriba”, comentó para People. “¿Conoces la sensación de poner a tu padre en un pedestal y que para ti es un súper héroe, y cuando creces te das cuenta de que solo es un hombre? Yo nunca llegué a ese punto. Hasta el día en que murió, mi padre fue lo máximo para mi”.

VER GALERÍA

El nacimiento de Billy llega después de que John y la actriz y modelo Caitlin McHugh celebraran su boda en una emotiva ceremonia en el mes de febrero, tras dos años y medio juntos. Y parece que no será el único hijo de la pareja, pues en entrevista con People, Stamos compartió que es su intención darle un hermanito o hermanita a su primogénito. Ahora sí podrá poner en práctica los trucos que aprendió en la serie que lo hizo famoso como el tío más cool de la televisión.