Así recordó Ana María Canseco sus tiempos en ‘Despierta América’ hace 21 años

Con motivo del 21° aniversario de la emisión de Despierta América, Ana María Canseco compartió en sus redes sociales una linda fotografía que le hizo recordar sus viejos tiempos como presentadora del show matutino de Univision. Además de subir la imagen, felicitó al programa por sus más de 20 años al aire con unas lindas palabras.

En la fotografía, en blanco y negro, Ana María aparece junto a sus colegas Giselle Blondet, Rafael José, Fernando Arau y Neida Sandoval. Ellos cinco fueron los primeros presentadores del programa en 1997. Junto a la instantánea escribió: “Feliz Aniversario @despiertamerica hoy hace 21 años comenzó la historia”. Aparte de esa postal, en Instagram Stories subió un collage con varias fotos de esa época en Despierta América.

La publicación de Ana María no pasó inadvertida, y su ex compañera Giselle Blondet comentó la foto y escribió: “¡Cuántos recuerdos lindos! Te envío un fuerte abrazo, y éxito en todo lo nuevo que está por venir”. Emocionada por el comentario de su amiga, la periodista le respondió: “'Gigi' qué tiempos, qué divertido y qué buena escuela. Te quiero, besos. Sé que todo va a estar bien”.

En tanto, en la cuenta oficial de Instagram de Despierta América se compartió el post de Ana María y lo acompañó con el siguiente mensaje: “¡Felicidades a todos los que han sido parte de estos 21 años! Y gracias de corazón a nuestra audiencia por mantenernos en el primer lugar de las mañanas”.

La periodista de 50 años dejó el show en 2010, luego de estar 13 años frente al programa. En otoño de 2013, se integró al elenco de Un Nuevo Día, de Telemundo. Luego de cinco años como parte de ese matutino, Ana María anunció a principios de abril su salida de la cadena hispana de televisión. Días después de dar a conocer que dejaba el mañanero, escribió un mensaje a través de su página oficial, en el cual expresó su sentir y dejó ver que su retiro se debía a una restructuración del programa.

“Si se preguntan cómo estoy, les aseguro que bien. Ahora sí estoy preparada. Los años y las experiencias del pasado me ayudaron a estar lista para cuando llegara un momento como éste. Sé que no es nada personal, esto es un negocio y entiendo perfectamente que el canal vaya hacia una dirección que no sea la mía”, escribió en su blog.

