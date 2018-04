The Weeknd rompió en llanto en el escenario… ¿todo por Selena Gomez?

Decenas de artistas se han presentado en el Festival de Coachella, y sin duda, una de las presentaciones que más ha llamado la atención ha sido la de The Weeknd. Al estar interpretando dos de sus nuevas canciones, el cantante de origen canadiense no pudo contener la emoción, y lloró sobre el escenario. De inmediato, sus fanáticos especularon si el motivo de ese llanto se debía a Selena Gomez, con quien terminó en octubre pasado. Para The Weeknd quizá fue inevitable recordar la edición del año pasado, pues en 2017 acudió a Coachella bien acompañado por Selena.

VER GALERÍA

Abel Tesfaye, nombre real del artista, se presentó el pasado viernes en el festival de música y entonó varios de los temas de su nuevo EP, My Dear Melancholy, el cual es su primer proyecto musical tras el rompimiento con Selena.

VER GALERÍA

Justo cuando entonó las canciones Call Out My Name y Privilege, The Weeknd sus seguidores notaron que comenzó a llorar. Algunos creyeron que la razón era su ex novia, pues en ambos temas, hay líneas que van dedicadas a la joven intérprete, según han comentado sus fans.

VER GALERÍA

En Call Out My Name, los fans del cantante de 28 años piensan que hace una referencia sobre el trasplante que recibió Selena el verano pasado, cuando aún estaban juntos. En una de las líneas dice lo siguiente: “Dije que no sentía nada bebé, pero mentí… Casi me rompo por tu vida”. En tanto, en Privilege, Abel Tesfaye canta acerca de ayudar a una ex novia con sus problemas y de inmediato sus seguidores lo relacionaron con los problemas de ansiedad y depresión que sufre la cantante.

VER GALERÍA

Luego de esa emotiva presentación, The Weeknd se sumó a otras celebridades para disfrutar del festival de música. En su cuenta de Instagram compartió una fotografía donde aparece con un grupo de amigos, entre los que se encontraban Nicki Minaj, Shania Twain, French Montana, Quavo y Timothée Chalamet.

VER GALERÍA

Curiosamente, Justin Bieber fue parte de las celebridades que se dieron cita en el festival y también por ahí estuvo Bella Hadid, ex novia de The Weeknd, con quien terminó unos meses antes de empezar a salir con Selena. La modelo acudió a un brunch en Palm Springs acompañada por su inseparable amiga, Hailey Baldwin.

VER GALERÍA

Más notas como esta:

- ¡Punto Final! The Weeknd deja de seguir a Selena Gomez en Instagram

- Justin Bieber y Selena Gomez, ¿separados nuevamente?

Así terminó el romance de Selena Gomez y The Weeknd

En octubre pasado, Selena y The Weeknd decidieron poner fin a su romance y pronto se comenzó a especular sobre las razones que los llevaron a tomar esa decisión. Pronto, se descubrió que la cantante había estado viendo a Justin Bieber y que mantenían una comunicación constante.

VER GALERÍA

Aunque parecía que habían terminado como buenos amigos, The Weeknd decidió borrar todas las fotografías que tenía con su ex de sus redes sociales y además la dejó de seguir. ¿Por qué esa depuración digital tan severa? A unos días de terminar con Abel, Selena fue fotografiada con Justin Bieber en Los Ángeles y a lo largo de los últimos meses de 2017 y los primeros del 2018, fueron una de las parejitas más asediadas por los paparazzi.

VER GALERÍA

Era oficial, ‘Jelena’ estaba de regreso… pero no por mucho tiempo pues a inicios de marzo, fuentes cercanas a la pareja señalaron que habrían decidido darse un tiempo. Al poco tiempo de que surgiera esta versión, Justin fue captado en compañía de la modelo Baskin Champion.