Papá orgulloso: Alan Tacher presume los logros de Nicole, su ‘campeona’

Una vez más, Alan Tacher se ha llenado de orgullo gracias a su hija Nicole, quien es una destacada deportista. El presentador compartió en sus redes sociales una fotografía de una competencia, en la cual el equipo de su hija se alzó como el máximo vencedor en un torneo de su escuela, donde se destacó como el mejor del distrito. En la imagen, se aprecia a Nicole con su uniforme del Ransom Everglades School, muy sonriente al lado de sus compañeras, quienes sostienen el trofeo, producto de su esfuerzo.

VER GALERÍA

El conductor de Despierta América dedicó unas palabras a su hija, quien cada día que pasa se deja ver como una hermosa jovencita. “¡Felicidades campeona mía! Nicole Tacher eres un ejemplo de pasión y perseverancia. Siempre que te lo propones, lo logras… Muy orgulloso de ti hijita hermosa, vamos por los regionales”. Alan acompañó el mensaje de apoyo para la adolescente con los siguientes hashtags #soproud, #ransomeverglades #districtchampions.

VER GALERÍA

En más de una ocasión, Alan se ha mostrado orgulloso de las aptitudes de su hija y en sus redes sociales suele compartir las fotografías de sus competencias de atletismo y salto de altura. Y es que además de ser una gran atleta, también es una joven estudiosa con buenas calificaciones en la preparatoria.

VER GALERÍA

Al igual que su hermana, Alex y Hannah, los otros dos hijos mayores de Alan, también tienen la vena deportiva súper desarrollada. El chico adora los deportes en grupo, como el básquetbol y el voleibol, mientras que Hannah prefiere el running.

VER GALERÍA

En tanto, Michelle y el pequeño Liam –de casi dos meses de nacido –seguramente seguirán los pasos de sus hermanos mayores. Dentro de poco, Alan también compartirá en sus redes los grandes logros de sus retoños en los campos de juego.

Más notas como esta:

- El video más tierno de Liam, el pequeño hijo de Alan Tacher

- Lejos de papá: Hannah, la hija de Alan Tacher, se mudará a California

Hannah, la primera en dejar Florida

Mientras llega ese día, Alan tiene otro motivo por el cual sentirse pleno, pues su hija mayor está por volar y ‘dejar el nido’. Recientemente, el presentador compartió con sus seguidores que su hija mayor, Hannah, había sido aceptada en la universidad a la que siempre había soñado con asistir. Pero hay un inconveniente… Hannah tendrá que mudarse al otro lado del país, pues fue admitida en la Universidad del Sur de California.

VER GALERÍA

“Yo no quería que se fuera a esa escuela, pero por lo lejos, es una gran universidad. Imagínense, está al otro lado de la nación. Yo en Florida y ella en Los Ángeles, pues va a estar un poco difícil”, expresó ante las cámaras de Univision.

Aunque estarán a gran distancia, Alan siempre apoyará sus sueños y la impulsará a ser la mejor. “La voy a extrañar mucho, pero así es la vida. Hay que dejar volar a nuestros hijos. Gracias a Dios tengo otros cuatro para disfrutarlos. Así que me queda un rato, yo creo que cuando se me vaya el último que es Liam ya voy a estar tan viejito que ni me voy a acordar. Así que, a seguir disfrutando la vida, dejen que sus hijos sigan cumpliendo sus sueños, eso es lo más importante”, añadió.