Así es la cercana -y muy comentada- relación que Maluma tiene con su tía, Yudy Arias

Yudy Arias, tía de Maluma habló de las múltiples críticas que ha recibido por parte de algunos usuarios en la red debido a la cercana relación que mantiene con el cantante colombiano. Durante una entrevista en el programa Suelta la Sopa, la instructora de yoga aseguró que mantiene una increíble relación con su sobrino, al que ve como uno más de sus hijos.

“Eso es normal en mi casa. él ha sido como mi primer hijo. Yo tengo dos hijos más, pero él es como el primero, el consentido. Me lo llevaba a todos lados, hacíamos deporte juntos y yo le enseño yoga”, explicó al programa en referencia a un video en el que se puede apreciar que el intérprete le da un beso en la boca.

“Todo se trata de un juego. Es algo tan normal. Es como una relación de socios. Es muy fácil decir cualquier cosa, pero somos una familia muy amorosa. Jugamos y nos tomamos el pelo, hacemos bromas pesadas, él también es así con su mamá”, aseguró.

Sobre los ataques a ha recibido a través de la red, Arias opinó: “Las redes sociales son para quien quiere seguirte. Entonces, al que le parezca, al que no pues que no lo vea. Las fans me conocen desde el día cero de su carrera, una seguidora verdadera de él sabe que yo he estado con él desde el principio de su carrera”, explicó.

Además, la también modelo desmintió que el cantante esté considerando contraer matrimonio con Natalia Barulích en un futuro cercano: “Si él quiere casarse, pues que lo haga. Pero yo no he escuchado de él que se quiera casar. Lo veo enamorado, están súper felices. En una carrera así es bueno tener una compañera”, expresó sobre la modelo de origen croata.

Orgullosa del éxito de su sobrino:

Durante una reciente entrevista con la cadena Telemundo, Arias habló del increíble momento profesional que atraviesa el cantante colombiano, asegurando que se encuentra muy satisfecha con los logros que ha obtenido en los últimos años. Además, aseguró que no utiliza la fama de su sobrino para obtener algún beneficio personal.

“No lo veo de esa forma. No es como que llegue a un lugar y diga: '¡Hola! Soy la tía de Maluma'. Si llego a tu vida primero es por mí y luego podemos hablar de él. Pero es algo súper lindo, me siento muy feliz, complacida y orgullosa porque yo lo he apoyado desde el inicio de su carrera. Pero más allá de eso, es mi sobrino y lo amo. Lo otro es un plus”.