Angélica Vale habla de su nueva figura

Un nuevo proyecto televisivo ha hecho que Angélica Vale esté de vuelta en su natal México, en donde se llevó muy buenos comentarios de parte de la prensa local, gracias a su nueva figura. Sonriente y con la personalidad positiva que la caracteriza, la protagonista de la nueva telenovela Y mañana será otro día… mejor, se sintió muy contenta con los comentarios, sobre los que continuó la conversación hasta revelar las complicaciones por las que ha pasado para perder peso.

Sobre su nueva figura, la actriz contó que varias personas le han dicho que se ve muy delgada, una condición que ha logrado gracias a las diferencias culinarias entre México y Estados Unidos, en donde ha estado viviendo desde hace una década. "Yo estoy muy contenta porque el chilaquil ha estado duro aquí en México. Es que es en serio, llevo 10 años viviendo fuera de aquí, ¡se imaginan ustedes 10 años viviendo fuera de México!, Llegas y te comes unos chilaquiles y tacos de canasta”, dijo con muy buen humor.

Angélica confesó que, como muchas actrices y cantantes, ha llegado a preocuparse en exceso por su físico. Para la hija de Angélica María, no fue nada fácil dejar de preocuparse por su aspecto, incluso lloraba por no lucir tan delgada como quería. Esas ideas cambiaron por completo cuando conoció al productor teatral Morris Gilbert, la persona que la ayudó a dejar de sufrir por ello.

“Cuando regresé, precisamente de mi embarazo de Daniel, estaba hecha un tonel, y la misma ropa con la que me había ido embarazada me quedaba después de haber dado a luz. Comía tres lechugas y no bajaba de peso", contó de forma muy abierta. "Lloraba mucho hasta que Morris Gilbert me dijo: ‘Oye Angélica, ¿qué te pasa? El teatro está lleno, la gente te está aplaudiendo de pie. A la gente no le importa si estás gorda, flaca o mediana. La gente te quiere y punto’”, recordó.

Sin crisis matrimonial

Semanas atrás, la vida personal de Angélica Vale estaba inmersa en rumores por una supuesta separación de su esposo, Otto Padrón, quien también es padre de sus hijos Angélica Masiel de 5 años, y Daniel, de 3. La actriz aprovechó la oportunidad ante los medios para aclarar una vez más que entre ella y su marido no hay ningún conflicto. De forma irónica, comentó: “Estamos tan mal que toda la familia vamos a estar junta el fin de semana". Sobre las especulaciones, agregó: "Creo que se confundieron, porque nos separamos de lunes a viernes porque yo tengo que venir aquí a grabar, pero así de separada de ya no te quiero volver a ver, no”.

