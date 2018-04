Marco Antonio Regil aclara si fue el responsable de la salida de Daniel Sarcos de Telemundo

Marco Antonio Regil se ha pronunciado sobre los recientes rumores que señalan que fue el responsable de la sorpresiva salida de Daniel Sarcos de Un Nuevo Día. Durante una entrevista con el portal People en Español, el carismático conductor mexicano aseguró que la renovación planeada por la cadena Telemundo era algo inevitable.

“Es algo agridulce. Obviamente la salida de Ana María Canseco y Daniel causan tristeza en mucha gente, en parte del equipo y en un gran número de seguidores, pues se acostumbraron a verlos durante muchos años. Pero como les he dicho a lo largo de estos días, eso era algo que iba a suceder conmigo o sin mí”, explicó.

“Eso obedece al plan personal que tenían ella y Daniel en sus carreras y a los propios planes de Telemundo. Cuando salieron a buscar a alguien, pues vieron varios nombres y cuando se dieron cuenta del plan que yo tenía de darle un énfasis al programa de mayor crecimiento personal y obviamente de divertirnos, algo que es básico en un programa de televisión, pues yo feliz”, comentó al portal.

A pesar de esto, el presentador de 48 años expresó su sentir por la partida de sus dos colegas: “No te niego que, a mí que no he estado en el equipo aún, me duele ver su salida. Nadie va a ocupar el lugar de ellos, su lugar está en el corazón del público y yo no vengo a tomar el lugar de nadie, sino a ganarme mi propio lugar en la familia y crecer todos juntos”, expresó.

Finalmente, Marco Antonio se dijo emocionado por esta nueva etapa en su larga trayectoria: “Más contento no podría estar. No soy para nada mañanero. Lo que va a hacer que me levante todos los días van a ser las ganas de servir y aportar a nuestra gente”, aseguró.

A principios de esta semana, Daniel Sarcos emitió un emotivo mensaje a través de redes sociales para cerrar su largo ciclo en el programa de Telemundo, en el que estuvo al frente durante más de siete años: “Hago un alto para descansar antes de emprender nuevos proyectos. Pero no quería despedirme sin antes darles las gracias por tanto cariño y aprendizaje. Gracias hermanos de México, Centroamérica, Caribe y Sudamérica”, se puede escuchar en un pequeño video compartido por el conductor venezolano.

“Levántate Un Nuevo Día a través de Telemundo ha sido una lección importantísima en mi vida. Aprendí que no importa de dónde vengas, si eres latino eres mi hermano. Me los llevo en el corazón. Hasta pronto, muy pronto”, comentó.