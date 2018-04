¿Cómo celebrarías un décimo aniversario de boda? Una fecha tan importante no debe pasar desaparecibida y, sin duda, un mensaje romántico es un muy buen comienzo. Así fue como la cantante Shaila Dúrcal dedicó a su marido, Dorio Ferreira, unas tiernas palabras llenas de sentimiento en esta ocasión especial. “¡¡Diez años de matrimonio!! ¡Eres el amor de mi vida espo! ¡Agradecida por tener un marido que me ama y respeta todos los días y con el que puedo crear un sueño de vida con aventuras y proyectos alucinantes! ¡Juntos para siempre mi Flask! Te amo, forever (para siempre)” y acompañando este mensaje lleno de amor, una foto de ambos, algunas notas musicales, ¡cuánto romance!

Dorio, por su parte, recordó con una imagen de su boda -que fue portada de ¡HOLA! España- y esta dedicatoria: “Felicidades esposa hermosa, ya son diez y vamos por más, te amo”. Lo cierto es que se encuentran en un gran momento, tanto en lo personal como en lo profesional. Shaila vive en Miami y sigue triufando con su música -acaba de presentar su single Qué importa, adelanto del disco que saldrá en verano, producido por el sello discográfico de su marido-, también quiso probar suerte como actriz en la telenovela La bandida; y parece que le gustó bastante, porque se plantea seguir explorando este terreno. "He disfrutado mucho y he aprendido también. Ahora me encantaría poder hacer una película, producirla, dirigirla... Lo tengo ahí", explicó.

Shaila y Dorio contrajeron matrimonio el 12 de abril de 2008 en Acapulco, un día inolvidable en el que la cantante lució un hermosos vestido de Rosa Clará y joyas de Bárcena. El recuerdo de Rocío Dúrcal estuvo muy presente en la memoria de la novia, pues había fallecido dos años antes. "En la organización de la boda, siempre pienso en lo que diría y lo que opinaría ella. Estaría ilusionadísima y ayudándome en todo”. En estos años el matrimonio ha compartido una vida en común y también trabajo, ya que Dorio ha colaborado mano a mano con ella en el camino que la ha llevado al éxito en su carrera musical.