Luis Fonsi revela detalles de su historia de amor con Águeda López

Detrás del éxito en la música, que Luis Fonsi alcanzó con el tema Despacito, existe una vida familiar en la que también se encuentra pleno. El puertorriqueño está casado con la modelo española Águeda López, con quien ha formado una familia junto a sus dos hijos, Rocco y Mikaela. Poco se sabe de ese ámbito de su vida, pues las únicas entradas a ese aspecto personal son las que su esposa comparte a través de las redes sociales en publicaciones que mantienen informados a sus fans sobre su día a día, pero al margen de su íntima vida en el hogar. Feliz con su matrimonio, Luis Fonsi se animó a compartir detalles sobre el momento en el que surgió el flechazo entre él y Águeda hace ya 8 años.

VER GALERÍA

La historia de amor entre Luis Fonsi y Águeda López siempre se había tratado con discreción, hasta esta semana, cuando el cantante acudió como invitado al programa español El Hormiguero, conducido por Pablo Motos. Fonsi recordó que quedó flechado a primera vista de la guapa modelo. "La conocí en Miami. Estábamos haciendo una sesión de fotos cada uno por su lado, la vi y me gustó. Tuve un poco de ayuda de un amigo que estaba trabajando con ella; así conseguí su número y le escribí un mensaje a través de Facebook", contó sobre el día que cambiaría su destino.

Notas relacionadas:

- Exclusiva de HOLA! USA con Luis Fonsi: ‘En mi casa no se habla de ‘Despacito’, trato de ser papá y esposo’

- 'Despacito' desapareció por una hora de YouTube, ¿qué sucedió?

Sin entrar en detalles sobre sus relaciones anteriores, el puertorriqueño continuó: "Justo había salido de una ruptura bastante difícil, pero con Águeda fue un empezar de nuevo totalmente. Y aquí estamos ocho años después con dos niños", agregó contento sobre su vida personal. Luis Fonsi, completamente enamorado, planeó una pedida de matrimonio de lo más romántica. En ese entonces, la pareja viajó a París, en donde Águeda aceptó convertirse la esposa del cantante. “Sí, soy romántico, pusimos el candadito en el puente”, confesó el cantante.

VER GALERÍA

"No eres tú, soy yo"

Pablo, aún curioso sobre la vida personal de Luis Fonsi y la relación que guarda con sus temas más famosos, lo cuestionó sobre la letra de Échame la culpa, una canción en la que Fonsi colabora con Demi Lovato. “¿Tú has usado la frase ‘No eres tú, soy yo’?”, preguntó el español. Luis, dudoso y después de una breve pausa, reconoció: “Sí, es una forma honesta de salir de una relación”. Recordando los días de citas, Luis Fonsi aseguró: "Me han dejado muchas veces más de las que he dejado. Siempre me dejan", dijo entre nervios y sonrisas.

VER GALERÍA

Por suerte, esos momentos de citas han quedado atrás y en su lugar Luis Fonsi enfoca su atención a su vida familiar, tal como lo demostró en las páginas de HOLA! USA. El cantante y su esposa abrieron las puertas de su hogar para contar cómo cambiaron sus vidas con la llegada de su hijo Rocco, de un año, y el éxito de Despacito. “Ese gordito ha llegado y nos ha alegrado la vida. Él nació dos semanas antes del lanzamiento de Despacito. Nació con el pan bajo el brazo”, dijo contento.