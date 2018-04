Cuando Jeffrey Kendall decidió que era el momento de cambiar su vida y comenzar a bajar de peso, jamás se imaginó que terminaría convirtiéndose en un hombre al que todos comparan con una caricatura.

Este chico de 26 años de Connecticut había lidiado con el sobrepeso desde que tenía memoria. A menudo intentó cambiar su situación, pero para él era muy difícil. "He vivido mi vida con problemas de imagen corporal y de confianza", escribió Jeffrey en Lovewhatmatters.com. "Comencé mis primeros esfuerzos para perder peso cuando tenía 12 años. A lo largo de mi vida, he ganado y he perdido peso", comentó.

Pero fue su madre quien en verdad lo inspiró a cambiar su estilo de vida. A medida que perdía peso, su madre comenzó a reconocerlo "estoy muy agradecido de ver una vez más ese brillo en sus ojos", escribió Jeffrey en Reddit.

"Estar en casa ayudando a mi madre también ha sido de gran ayuda y motivación para mí. Es la persona más fuerte que conozco y me da un aprecio constante por la vida. Siempre me dice que me tome un día libre y la amo por todo eso. Al final del día, solo quiero enorgullecerla". Jeffrey se transformó en un hombre nuevo y con 70 libras menos, luce muy diferente.

VER GALERÍA

Lo que más le importa es lo que ha ganado: autoestima (Foto: Instagram / @jenn4jesus78).

El joven quiso compartir su historia en Internet para inspirar a otros, pero los internautas se dieron cuenta de algo: Jeffrey se parece mucho al príncipe de la película La Bella y la Bestia, de Disney. "Todos los comentarios fueron muy alentadores e inspiradores. Muchos me llamaron Príncipe de Disney de la vida real, el mayor cumplido de todos".

Ahora que tiene confianza en sí mismo, incluso está considerando incursionar en la industria de la moda o el entretenimiento. Esta experiencia "me ha hecho perseguir el sueño de convertirme algún día en modelo, o tal vez actor". Aunque perdió mucho peso, lo que más le importa es lo que ha ganado: autoestima. "He tenido largas batallas con confianza y autoestima y estas cosas no desaparecen mágicamente, pero siento que al menos puedo mantener la cabeza en alto y ser igual a la persona que está frente a mí", dijo muy orgulloso de su transformación.