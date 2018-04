Raúl de Molina se enfrenta a la báscula tras sus largas vacaciones por Asia

Raúl de Molina finalizó su increíble aventura por Asia este miércoles. Luego de dos semanas de descanso junto a su familia, el conductor regresó al set de El Gordo y la Flaca para relatar las experiencias que vivió del otro lado del mundo.

Sin embargo, el conductor reveló que hay una pregunta que todo el mundo le ha hecho desde que llegó a las instalaciones de Univisión: “Llegué el día de ayer después de volar por casi 29 horas desde Singapur hasta Miami, con una pequeña escala en Catar y todo eso. Gracias a toda la gente que me atendió increíble en los traslados”.

“Cuando llegué aquí, comí algo con mi esposa y me reuní con algunos amigos. Llegué a mi casa y no he podido dormir desde ayer. No he dormido nada desde anoche. Yo creo que es culpa de Singapur. Desde que llegué todo el mundo me ha estado volviendo loco. La gente está muy alterada, lo único que me preguntan es: '¿Engordaste o bajaste de peso? ¿Perdiste todo el dinero que habías gastado en la clínica?', señores yo creo que no”, aseguró.

“A lo mucho he aumentado dos o tres libras nada más. No creo haber engordado durante el viaje”, explicó el conductor. Sin embargo, el equipo de producción del programa llevó hasta el estudio una báscula para corroborar la versión de Raúl, quien se negó a pesarse en ese momento: “No, no lo haré. Para empezar, estoy vestido. Cuando yo me peso no traigo ropa”, comentó con una sonrisa.

Cabe recordar que el presentador de 59 años se sometió a un tratamiento de control de peso unos días antes de comenzar sus vacaciones por Asia. Durante las tres semanas que Raúl estuvo internado en la clínica Pritikin Center, logró perder la increíble cantidad de 25 libras: “Nunca me he sentido mejor en mi vida”, comentó Molina en aquel entonces.

Fue el pasado 26 de marzo cuando Raúl de Molina hizo maletas junto a su esposa Mily y su hija Mía, para emprender un largo viaje por tierras asiáticas. La primera parada de la familia fue en Kuala Lumpur, capital de Malasia. Ahí aprovecharon para retratarse junto a las Petronas Towers, una de las edificaciones más famosas del mundo.

Después, la familia se trasladó a las Islas Langkawi, donde permanecieron durante más de una semana disfrutando de las amenidades que ofrece el paraíso tropical. Tras una breve escala en Catar, el trío arribó a Singapur, donde permaneció durante sus últimos días de vacaciones.

