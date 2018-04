¡No imaginas la gran noticia que ha recibido María Celeste Arrarás!

María Celeste Arrarás recibió una increíble noticia durante esta semana. A través de su cuenta de Instagram, la conductora reveló que dentro de unos días recibirá su propia estrella en el Paseo de la Fama de Las Vegas, donde han sido honradas grandes celebridades de la talla de Juan Gabriel, Vicente Fernández y José José.

Durante una visita al programa Al Rojo Vivo, Pablo Castro, presidente de la organización que entrega estos reconocimientos, confirmó la gran noticia: “Es un orgullo para mí como presidente del Paseo de las Estrellas de Las Vegas, hacerte entrega de esta placa conmemorativa. Son los 15 años del nacimiento de este paseo, establecido en la zona más emblemática y visitada de Las Vegas. Recibimos a 50 millones de personas al año”, explicó.

“Es un honor poder dar la noticia públicamente de que vas a recibir tu estrella el 24 de abril y también, quiero comentarte que vas a ser la primera puertorriqueña en recibir una estrella. Ese día es la ceremonia del protocolo oficial. El 25 ya estará colocada sobre la acera, justo enfrente del MGM, el hotel más emblemático de la ciudad”, comentó ante la sorpresa de María Celeste.

Agradecida, la conductora no dudó en reconocer a su equipo de trabajo por hacer posible este logro: “Un beso a toda nuestra audiencia en Las Vegas y en todo Nevada. Estoy muy emocionada. Gracias a todos ustedes por compartir conmigo este momento, saben que se lo dedico a mi equipo en cámara y que también está detrás de cámaras. Así que sin ustedes no habría razones para brillar”, expresó.

“Los invito a todos para que estén ahí. A partir del 24 de abril me pueden caminar por encima. Yo estaré feliz”, comentó con humor: “Ahí voy a estar con Luis Miguel y con Elvis Presley. Entonces ya saben, para que me pisen y me bailen encima el Jarabe Tapatío. Me encanta la idea”, comentó con una gran sonrisa.

Gran profesionista y madre:

La gran trayectoria que ha forjado María Celeste a lo largo de los años no le ha impedido desempeñar un ejemplar trabajo como madre. A través de su blog personal, la periodista compartió su secreto para hacer las dos cosas a la vez con grandes resultados: “La clave para mantener el balance todos estos años es entender que precisamente no siempre se logra ese equilibrio”, aseguró.

“Hay periodos en los que tus hijos y tu familia te necesitan más tiempo, lo mismo sucede con el trabajo. Usualmente, cuando le dedicas demasiado tiempo a alguno de estos aspectos, el otro sufre. Es ahí cuando comienza la angustia de lograr estabilizar la ecuación de nuevo. El ser disciplinada y muy ordenada en mi día a día me ha ayudado”, explicó.