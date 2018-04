ALEJANDRA ESPINOZA, SIN IMPORTAR LOS BERRINCHES DE SU HIJO: 'NO LO SABE, PERO YA ESTÁ EN LA ESCUELA

Hace unos días, Alejandra Espinoza se enfrentaba a una tierna rabieta de su hijo Matteo, un pequeñito de 3 años de edad que, como muchos otros niños, prefiere quedarse en casa que ir a la escuela. Al borde del llanto, Matteo explicaba a sus padres que no quería ir a clases porque prefería quedarse con ellos en el hogar. "No quiero estar grande, soy muy pequeño”, decía entre lágrimas el hijo de la Nuestra Belleza Latina 2007. Pero como toda buena mamá, Alejandra tiene un as bajo la manga para que su hijo aprenda las letras desde casa, sin provocar la angustia de su angelito por estar alejado de ella y papá.

En una serie de videos publicados en Instagram Stories, la conductora muestra a su hijo haciendo actividades escolares muy contento. La feliz mamá puso en varias hojas puntos que, al unirlos Matteo, formaban las letras del abecedario. "Él no lo sabe, pero ya está yendo a la escuela", escribió sobre las imágenes Espinoza, a forma de juego y como una ligera revancha por el pequeño berrinche que hace unos días desató la ternura entre sus miles de seguidores.

Matteo es un niño bastante inteligente y con la ayuda de su mamá y el estudio en casa, logró aprender a gran velocidad las letras y los colores antes de su cumpleaños número 3. Orgullosa de estos logros académicos, Alejandra presume al mundo por medio de videos lo rápido que aprende Matteo incluso sin ir a clases con otros niños.

El mayor tiempo posible en casa

Aunque Matteo no lo sepa, mamá y papá piensan igual que él y consideran que aún es muy pequeño para ir a la escuela, pero saben que ese día no tardará en llegar. En una plática con MezcalTV, la mexicana de 31 años reveló el motivo por el que ha preferido enseñar en casa los estudios básicos a su hijo. “Ahora en abril Matteo iba a entrar a la escuela, ya lo habíamos inscrito mi esposo y yo, pero nos arrepentimos. Yo creo que en el momento en que los niños pisan la escuela no salen de ella hasta casi que por 15 años, entonces yo prefiero que Matteo se quede con nosotros en casa, por lo menos un 'añito' más”, explicó.

Alejandra sabe que la asistencia escolar es importante para el desarrollo social de los niños, pero ha resuelto ese tema con actividades extras en las que Matteo ya hizo varios amiguitos. “Aníbal sí quería mandarlo a la escuela porque le gusta que esté con otros niños, pero para eso yo lo tengo dentro de muchas actividades para que pueda compartir. Ahora ya próximamente va a entrar al Taekwondo, entonces ahí va andar de karateka, ya lo verán en mis videos; y lo tengo en soccer, lo tengo en muchas actividades que puede compartir con otros niños, entonces la escuela la vamos a aguantar hasta el próximo año”, dijo la feliz mamá.