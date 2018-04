Jomari Goyso y la razón por la que sus papás hasta lo iban a ‘desheredar’

Jomari Goyso tuvo ‘en jaque’ a sus padres por varios días, pues les había comentado que haría algo muy atrevido en plena emisión de El Gordo y la Flaca (Univision). Ellos imaginaron lo peor, pues el periodista español había publicado en sus redes sociales que quedaría al desnudo en el show conducido por Lili Estefan y Raúl de Molina.

¿En verdad Jomari se quitó la ropa? Algo así, pero en sentido figurado, el experto en belleza presentó su libro Desnudo, en el cual habla de sí mismo desde lo más profundo de su corazón. Para sus padres, esto fue un gran alivio, pero antes de darse cuenta que todo se trataba de la presentación de la publicación, lo habían amenazado con desheredarlo si aparecía en la televisión sin prenda alguna.

Divertido por la forma en la que sus papás actuaron en los últimos días, el español compartió en su cuenta de Instagram las capturas de pantalla de los mensajes de texto y WhatsApp que intercambió con ellos.

Todo empezó hace unos cuatro días, cuando en la cuenta del programa se anunció que Jomari se ‘desnudaría’ en el programa. En seguida, el creador del segmento Jomari Love escribió en su Instagram: “Obvio mi mamá ya me llamó (y me dijo), ‘¿es broma qué te vas a desnudar, verdad?’”.

Sin sacar a su madre de la duda, Goyso siguió con el misterio… y los mensajes de sus angustiados padres continuaban llegando a su teléfono. En otro de ellos, se leía: “Hijo no se te ocurra desnudarte en El Gordo y la Flaca, porque si lo haces, tu padre y yo te desheredamos y no es broma”.

Con el humor que lo caracteriza, el presentador se atrevió a preguntarle a su ‘Mami Bella’, como cariñosamente la llama, que de cuánto era la herencia de la cual supuestamente lo iban a despojar. Seguramente a esas alturas, la mamá del periodista ya estaba muy molesta y decidió ignorar el mensaje de texto. Horas después, la mamá de Jomari retomó la comunicación y le dejó claro al experto en moda que sus bienes serían solamente para sus nietos.

Jomari Goyso no hizo de las suyas en la televisión

Todo quedó en una inocente jugarreta de Jomari, pues el martes 10 de abril presentó en El Gordo y la Flaca su libro biográfico y la confusión quedó resuelta. La progenitora del oriundo de La Rioja quedó tranquila… aunque esto será solo por unos días, pues su hijo le advirtió que hay unas anécdotas tan fuertes, que él preferiría contárselas en persona.

“Hijo, ¿entonces todo era mentira, no te ibas a desnudar en el show? Me dejas más aliviada, Tu padre quiere saber si en el libro está la foto en la que estás desnudo. De todas formas, la herencia es para los nietos… Felicidades y éxito por el libro. Espero no hayas escrito tu primera vez, ¿o sí?”, escribió la señora. A lo que el simpático Jomari respondió: “Mejor no leas el libro, madre. ¡Yo te lo cuento! Algunas páginas no son aptas para mi mami”.