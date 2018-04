¿Están juntos Chris Pine y Annabelle Wallis?

Parece que Chris Pine tiene una nueva mujer en su vida. Se trata de Annabelle Wallis, la actriz británica que ha protagonizado filmes como The Mummy al lado de Tom Cruise, además de participar en la popular serie The Tudors. Las alarmas saltaron cuando la pareja fue vista en una cena organizada por Edible Land and Seascapes en Malibu, California, el miércoles pasado.

“Chris y Annabelle se sentaron uno frente al otro durante la cena”, comentó una fuente. “Era bastante evidente que son pareja. Estaban muy cómodos juntos”. Aunque ninguno ha comentado sobre su actual estatus romántico, Pine (37) y Wallis (33), comenzaron a sembrar rumores de romance el mes pasado, cuando fueron captados en el Aeropuerto Heathrow de Londres. Ninguno de los respectivos representantes de los intérpretes ha comentado al respecto.

La historia de romances de Annabelle la encabeza, sin duda, su relación entre 2014 y 2016 con el vocalista de la banda británica Coldplay, Chris Martin –ex de Gwyneth Paltrow-. Después de su ruptura con el cantante, la actriz habló sobre vivir su vida en el ojo público para el Sydney Morning Herald: “Se vuelve difícil cuando sabes sobre la vida personal de alguien. Se vuelve una distracción”, comentó. “Es un tema completamente diferente cuando se trata de ti. Yo amo a la persona que amo, pero significa tanto para mí, que quiero protegerlo. No tengo nada que esconder. Es solo que cuando tienes personas en tu vida que te importan, te vuelves muy protectora con ellas; y a aquellos que amas los proteges como una leona”, concluyó.

El protagonista de Star Trek, por su parte, posee una larga lista de conquistas dentro de la industria. Algunos de los nombres más sobresalientes son actrices como Olivia Munn, Zöe Kravitz y Beau Garret; así como las modelos Dominique Piek y, más recientemente, la islandesa Iris Bjork Jóhannesdóttir.

Por lo pronto parece que Pine -nativo de California- y Wallis -nativa de Oxford- están disfrutando las mieles del inicio de una relación. No queda más que esperar a ver lo que le depara el futuro a esta atractiva pareja que, aparentemente, va viento en popa.