Con solo 22 años, Sophie Turner es una de las actrices más populares en el medio cinematográfico. Su salto a la fama ocurrió al obtener el papel de Sansa Stark en Game of Thrones y desde entonces, no deja de sumar seguidores en su cuenta oficial de Instagram. Sin embargo, parece que la actriz decidió abrirse otra "en secreto". Este perfil tiene ya más de 20 mil followers entre los que, desde luego, se encuentra su prometido -desde octubre- Joe Jonas. Pero probablemente el contenido de esta cuenta soprenda a muchos, ya que no muestra fotos de la británica con su novio, selfies o escenas de algún rodaje. Lo único que la relaciona directamente con ella es el nombre de usuario: Sophie's sausage reviews (Las críticas de salchicha de Sophie).

Así es, la intérprete de X-Men abrió una cuenta en esta red social solamente con el objetivo de opinar sobre este alimento. De hecho, el perfil incluye información divertida como "apasionada de las salchichas", lo que nos da una idea muy clara de su contenido. De momento, Turner solo ha publicado seis imágenes en los primeros seis días de vida este peculiar espacio digital para críticas culinarias. La primera foto muestra uno de estos platillos que Sophie probó en el aeropuerto de Heathrow, en Londres, y al que evaluó con 7 sobre 10, ¡tiene más de 10 mil likes y casi 700 comentarios! El resto de las salchichas fueron captadas en Los Ángeles, donde encontró su favorito hasta el momento en Melrose Avenue. Ya van tres días sin publicaciones nuevas, ¿sería solo un pasatiempo temporal?

La más reciente publicación de esta curiosa cuenta indica como localización el parque de diversión de Disneyland, en California, que visitó acompañada de Joe Jonas, y desde entonces la actriz está "desaparecida" de las redes sociales. Sophie no ha querido compartir ninguna foto de esta excursión en sus redes, y tampoco lo hizo el cantante en su momento, aunque fueron fotografiados con unos amigos disfrutando del buen tiempo y las diversiones del lugar. La británica incluso lucía orejitas de Minnie Mouse, que contrastaban con sus gafas de sol cat eye.

Si bien lo último que Sophie ha puesto en su perfil oficial es una foto hecha por Joe Jonas en Los Ángeles, el cantante ha estado publicando varias imágenes con amigos y con su hermano Nick en Nueva York, en las que no parece estar ella. ¿Nos sorprenderá Sophie con más reviews de su comida favorita de otros lugares del mundo?

La actriz está inmersa en el rodaje de la última temporada de Game of Thrones, que no podremos ver hasta el próximo año, y también terminó hace poco los rodajes de X-Men: Dark Phoenix, que se podrá ver en cines en 2019, y el thriller Josie, que se estrenó el mes pasado. Sophie no se pone límites, el siguiente paso en su carrera podría ser la dirección, algo que reveló en entrevista con Coveteur. En el filme Girl Who Fell From the Sky, aún en pre-producción, su nombre aparecerá en los créditos técnicos como productora además de como protagonista. "Estoy emocionada por probar algo más que el ser actriz y ser capaz de tomar decisiones sobre el personaje", explicó.

En el ámbito personal también se encuentra en un momento importante. Su boda con Joe Jonas es inminente, según revelaba una de sus damas de honor confirmadas, Maisie Williams- Arya en Game of Thrones-, tendrá lugar en algún momento después de que termine el rodaje de la última temporada de la famosísima serie de HBO. ¿Habrá un bufé de salchichas en el banquete?