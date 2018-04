Kate Hudson sigue cumpliendo compromisos profesionales, a pesar de que no se encuentra en el mejor de los momentos. La actriz, de 38 años, hace unos días dio la feliz noticia de que está en espera de su tercer hijo; al mismo tiempo reconoció que lo ha pasado bastante mal el primer trimestre del embarazo. "Si se preguntan por qué he estado tan ausente de mis redes sociales, ¡es porque nunca me he sentido tan mal!". La noche de ayer asisitió a la inauguración de una prestigiosa joyería -Harry Winston- en el hotel Mandarin Oriental de Hong Kong. Tal vez se trató de uno de esos días a los que se refiere la hija de Goldie Hawn, donde hay que fingir que todo está perfecto; así que ella apareció, sonrió e incluso bromeó.

"Si me han visto sonriendo por ahí y fingiendo que todo iba genial... ¡estaba mintiendo!", comentó con cierto sentido del humor hace algunos días, tras anunciar su feliz estado. "Hemos estado intentando mantener este embarazo en privado hasta que fuera posible, ¡pero ya se me nota!". Ésta fue la primera aparición en público después de la buena noticia y pudimos ver a Kate luciendo fantástica, con joyas de valor incalculable y un slip dress de color negro con el sello de Stella McCartney; mismo con el que ya se le notaba su pancita de mamá expectante. Como es lógico, ella decidió brindar con agua en vez de champán.

La protagonista de Bride Wars espera su primer hijo en común con su pareja, el músico Danny Fujikawa, pero el tercero en total. Kate y Danny hicieron oficial su relación en una red carpet en mayo de 2017. Desde entonces, la actriz ya había adelantado que tenía intención de ampliar la familia. "Veremos cuántos hijos más quiere Danny", dijo en su momento a The Times.

Kate Hudson eligió comunicar el sexo del bebé en una sex-reveal party, con un inmenso pastel y globos. En ella se puede ver cómo la familia y la guapa rubia se llenan de emoción al descubrir que espera una niña, la primera para la actriz, que es madre de dos niños, Ryder (14), fruto de su primer matrimonio con Chris Robinson, y Bingham (6), nacido de su relación con su exprometido Matt Bellamy. "Mis niños, Danny, yo y mi familia completa estamos locamente emocionados. Una niña en camino".