¡Sorpresa! Ana Brenda debuta en Hollywood como directora

Ana Brenda Contreras no puede estar más feliz, pues con tan sólo tres películas mexicanas en su haber yya se codea con los grandes de Hollywood como directora y en inglés. Así como lo lees, la protagonista de Por Amar Sin Ley está filmando su primer cortometraje, que forma parte de un proyecto en el que también dirigirán sus propios cortos Octavia Spencer, quien actuó en The Shape of Water y la estrella de la serie Jane The Virgin, Gina Rodríguez, entre otras figuras. Ana Brenda y un total de siete actores encabezan este proyecto producido por Straight Up Films, nada menos que con el apoyo de Google y de Youtube.

Cabe destacar que Spencer, ganadora del Oscar, ha dirigido ya dos cortometrajes, en tanto que Rodríguez ha dirigido un capítulo de su exitosa serie. Sin embargo, para la novia del actor Iván Sánchez éste sería su primera experiencia como directora. Este proyecto, que busca motivar a las jóvenes a que participen más en las áreas de ciencia, tecnología, matemáticas e ingeniería, lleva por nombre Girls in Tech, e incluirá cortos dirigidos por las tres actrices, así como por Diane Kruger (Inglourious Basterds), Dev Patel (Slumdog Millionaire), John Cho (Star Trek: Beyond) y Norman Reedus (The Walking Dead).

La idea es trasmitir a las jóvenes historias que reflejen las posibilidades ilimitadas de la tecnología. Y para ello, los directores trabajarán con un equipo de escritoras, mientras que las directoras lo harán con un equipo de escritores, fomentando con ello la colaboración y puntos de vista en equipo.

“Ésta es definitivamente una de las experiencias más emocionantes de mi carrera. Mientras me preparo para dirigir por primera vez en mi vida, me siento nerviosa, honrada y abordo este lugar con muchísimo amor y respeto. Y me siento aún más feliz que esto sea para una causa tan poderosa y el futuro de nuestra niñas”, escribió hace unos días Ana Brenda en su cuenta de Instagram, con una foto donde se ve sosteniendo una plática entre varias personas, durante el primer día del rodaje de su cortometraje en Los Ángeles, California.

Cinco días después concluyó su filmación y posteó otra imagen, junto a una cámara y teniendo a su lado a su novio, con este mensaje: “¡Sigo emocionada! Ahora a editar las próximas semanas. Les advierto no será la última vez que dirija”. No se sabe si Sánchez participará en el cortometraje que Ana Brenda dirige, ni las razones por las cuales fue invitada a participar como directora.

Para inspirar la equidad de género

Marisa Povino, Co-CEO y Socia Fundadora de Straight Up Films, ha dicho que es importante tener hombres participando en la conversación sobre la equidad de género en estos cortos. “Los niños aprenden cuando lo ven, cuando son guiados por el ejemplo, así que queremos crear algo impactante e inspirador para apoyarnos unos a otros”, comentó.

Google participa en Girls in Tech porque desea inspirar a las futuras generaciones de tecnólogas, en tanto Youtube aportará su experiencia para asegurar que los cortometrajes sean atractivos y auténticos para el público.