Policía ayuda a un niño a hacer la tarea en la calle

Más allá de ser los guardianes del orden, los policías son seres humanos dispuestos a ayudar a la gente sin importar la situación en la que se encuentre, que bien puede ser de alto peligro o solidaria. Natanael Irigoitia es un elemento ejemplar en Argentina, cuyo nombre se ha hecho famoso después de ayudar a un niño en una situación que para el pequeño era bastante difícil. Con uniforme, durante sus horas de labor y sin despegar la vista del cuidado de las calles en las que debía hacer su guardia, Natanael ayudó a este joven estudiante a hacer su tarea.

El policía debía hacer una ronda por las calles del centro de Paraná cuando Jairo Mío, un joven comediante, captó la escena que dio la vuelta al mundo. La imagen que primero se publicó en el Facebook de Mío, mostraba a Natanael, con el uniforme de servidor público y a un pequeño sentado a su lado, con lápiz y cuaderno en mano terminando sus deberes escolares gracias al policía de 20 años de edad. "Generalmente vemos fotos de policías en contextos represivos o feos. De hecho, yo no soy muy amigo de las fuerzas. Pero hoy saqué esta foto porque me conmovió ver a un oficial ayudando a un nene de la calle a hacer la tarea", escribió Jairo al momento de publicar la imagen. "La educación es la mejor forma de cuidar a un pueblo, y los lápices son mejores que las balas", agregó.

Luego de que la imagen diera la vuelta en el mundo virtual, Natanael reveló lo que había sucedido minutos antes de que Jairo tomara la foto, de la que reveló que el niño se llama Pablo y tiene 12 años. "El chico hacía rato que estaba dando vueltas, como queriendo acercarse pero como que no se animaba", recordó el policía en una plática con medios locales. Y continuó: "En un momento sí lo hizo y me preguntó la hora. Le dije que si sabía leer las agujas del reloj y cuando le mostré me di cuenta de que no entendía".

El policía se ofreció a explicarle y fue ahí cuando notó que necesitaba aún más ayuda para sus estudios de lo que se imaginaba. Puso manos a la obra y de inmediato le ayudó con su habilidad para leer y escribir. "No sabía algunas palabras, ni siquiera algunas letras. Entonces, me puse a enseñarle algunas para que al menos supiera cómo se escribían", agregó sobre la acción solidaria que puso en alto su nombre y puesto como figura de autoridad.

Agradecido por la fama de su obra social

Para el policía, ver el alcance que tuvo la foto fue impresionante. Después de recibir cientos de comentarios positivos por lo que había hecho, publicó un agradecimiento en su propia cuenta de Facebook. "Estoy eternamente agradecido con cada persona que me ha felicitado. Agradecido por el acto que cada día debemos cumplir por lo que somos y debemos ser, vocación a nuestra dedicación, con paciencia, amor, esto es lo que nos gusta, y me enorgullece haber sido criado por gente honesta (familia) y encaminado en la gran escuela de formación", expresó.