Las celebridades están expuestas a todo tipo de comentarios negativos sobre su físico, y algunos como Geraldine Bazán prefieren no hacer caso y toman con mucha gracia los señalamientos de los usuarios en las redes sociales. Recientemente, sus seguidores retomaron un throwback que la actriz Susana González publicó hace tiempo, donde aparece con Geraldine y ambas lucen muy jóvenes.

Claramente, se aprecia que la imagen es de hace ya unos años. Sin embargo, algunas personas no dejaron de atacar a la actriz de Sacrificio de Pasiones y destacaron que lucía un rostro redondo y unas pronunciadas mejillas. Además, aseguraron que se había hecho un arreglito en la cara para lograr su actual apariencia.

Con la elegancia que la distingue, Gerladine respondió a sus haters y les dejó claro que ella es una mujer muy segura de sí misma e incluso, creó un divertido hashtag con el que más de uno de sus fieles seguidores se identificó. Como sus detractores se burlaban de sus cachetes, ella se las ingenió y subió un par de viejas fotografías suyas con la etiqueta de su invención #todosfuimoscachetones.

La primera fotografía que publicó fue un throwback de hace más de una década, cuando participo en la novela Tierra de Pasiones (2006). A un lado de esta instantánea escribió: “#tbt Hace 12 años haciendo Tierra de Pasiones #todosfuimoscachetones #babyface ¿Y?”. En la segunda imagen sacada del baúl de los recuerdos, Bazán compartió una foto en donde aparece con sus amigas, las actrices Mariana Torres y Paola Pedroza.

Los verdaderos fanáticos de la estrella de televisión no dejaron de alabar su imagen y resaltaron lo linda que se veía hace años y lo fabulosa que se ve ahora con 35 años de edad. Así que para aquellos que intentaron herirla con sus comentarios, parece que no lograron su cometido, pues Geraldine está súper orgullosa de su etapa juvenil en la pantalla chica.

Después de la tormenta, llega la calma

Los últimos meses no han sido nada sencillos para la talentosa actriz, pues a finales de noviembre del año pasado se reveló que estaba en proceso de separación de su esposo, el también actor Gabriel Soto. Después de 10 años de relación amorosa y dos hijas en común, la pareja decidió poner punto final a su enlace.

Por el momento, la actriz se mantiene volcada en su papel de mamá y todos los días se esmera por hacer de sus hijas, Elissa Marie y Alexa Miranda, las mejores niñas. Además está trabajando en un nuevo proyecto con Televisa, la telenovela Por Amar Sin Ley.

Con tantas responsabilidades, la mente y el corazón de Geraldine están enfocados en sus metas, sin embargo no descarta la posibilidad de algún día acudir a una sesión con un especialista para que la ayude a aclarar sus sentimientos, tal y como lo hacen miles de personas tras una separación. “A lo mejor en algún momento me hace falta (terapia), pero ahorita digamos que, tal vez, mi mejor terapia ha sido estar trabajando y mis hijas y no siento que la necesite…”, respondió frente a las cámaras del programa Ventaneado (Televisión Azteca).