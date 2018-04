La complicada etapa que vivió Alicia Machado tras ganar Miss Universo

Aunque Alicia Machado vivió momentos llenos de plenitud después de obtener el título de Miss Universo, también atravesó una complicada etapa a raíz de la inmensa atención mediática que le significó ser considerada la mujer más atractiva del planeta.

Durante una reciente entrevista, la actriz de 41 años reveló que padeció distintos trastornos a causa de las constantes críticas que recibía: “Lo que pasa es que la apreciación de ti mismo, los trastornos de identidad, el bullying y todos estos fenómenos psicológicos a los que ahora estamos expuestos, son cosas que yo viví, sufrí y lo sobrellevé”, comentó a Suelta la Sopa.

“Estuve más de seis años sumergida en enfermedades complejas. Bulimia, anorexia, desórdenes alimenticios, trastornos de identidad y todo eso fue producto de mucho bullying. Eso me trajo mucha rebeldía. Tuve problemas de adicciones, particularmente con pastillas para adelgazar mezcladas con anfetaminas”, explicó consternada.

Afortunadamente, Machado logró superar esta faceta y aprender de sus errores del pasado: “Nunca he tenido problemas con otro tipo de adicciones, gracias a Dios. También agradezco que los vicios siempre estuvieron lejos de mí. Quizá cuando me tocó la parte más fuerte de todo esto, ya estaba más madura. La combinación entre fama, dinero, inmadurez y bullying es una bomba atómica, para cualquier persona”.

A pesar de los altibajos que ha sufrido a lo largo de su carrera, Alicia aseguró que no cambiaría un solo aspecto de su vida, pues le ha traído alegrías tan grandes como su pequeña hija Dinora: “Ahorita estoy en mi crisis de los 40. Entonces ahorita tengo tantas cosas que he superado que realmente al mirar atrás, me doy cuenta de que no hay nada de lo que me tenga que arrepentir”.

Su más grande inspiración:

“Yo vengo de una familia de clase media venezolana, con unos papás muy trabajadores. Lo que pasa es que yo tengo un secreto en mi vida, que muy poca gente sabe. Yo tengo un hermano mayor, Arturo Machado, que está en Venezuela, él es el amor de mi vida, es lo más lindo que tengo y es el mayor responsable de todo esto”.

“Mi hermano tiene una discapacidad física. Él pudo caminar hasta los 7 años y yo a los 10 meses. Esa situación en mi casa llevó a mi mamá a enfocarse a mi hermano, mientras que a mí trataba de mantenerme ocupada y productiva. Así que fui la típica niña que se la pasaba de clase en clase. Fui campeona de natación, estuve en clases de jazz, de cocina, clases de piano”.

A raíz de esas actividades, Machado desarrolló poco a poco su gusto por distintas disciplinas artísticas, algo que le ayudaría a forjar su carrera en el futuro: “Creo que mi caso es el mismo de muchísimas artistas venezolanas, que encontraron esa oportunidad y que Miss Venezuela les brindó esa plataforma para luego ser grandes periodistas, actrices, conductoras y cantantes”, explicó.