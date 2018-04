Para Jorge Ramos la familia es uno de los más grandes pilares de su vida y por ello, el periodista le rindió un tributo a su abuelo Miguel. En plena transmisión del Noticiero Univision, el cual conduce al lado de su colega Ilia Calderón, el comunicador usó una corbata que perteneció a uno de los hombres más valiosos de su vida.

Poco antes de salir al aire, el periodista de 60 años compartió en sus redes sociales la forma tan peculiar en la que recordaría a su abuelo. Lo mejor de todo, es que su mamá, quien tiene 84 años, estaría viendo el noticiario y se conmovería al ver que su hijo llevaba con orgullo el preciado tesoro familiar.

Ramos subió a su cuenta de Instagram un par de fotografías del accesorio y escribió: “Voy a usar esta corbata esta noche. Me la regaló mi abuelo Miguel quien nació en 1900. La corbata tiene casi un siglo. Seguro mi mamá, que tiene 84, se va a emocionar al verla”.

El autor de libros como Take a Stand: Lessons from Rebels también subió a su Instagram Stories una fotografía en la que se deja ver usando la corbata. Sus seguidores aplaudieron ese detalle tan significativo de su parte y le agradecieron por compartir con ellos un recuerdo tan especial. Su pareja, la presentadora Chiquinquirá Delgado se limitó a darle un like a las imágenes que publicó, mientras que su colega, Teresa Rodríguez, del programa Aquí y Ahora, comentó: “Qué lindo gesto, además muy elegante”.

Jorge Ramos, padre dedicado y novio amoroso

Aunque es reservado con su vida privada, Jorge es todo un hombre de familia y es el orgulloso padre de dos chicos: Paola, de 31 años y Nicolás, de 17. Su hija mayor es fruto de su primer matrimonio con Gina Montaner, mientras que el menor es de su relación con Lisa Bolívar.

A pesar de esos antecedentes, Jorge no se cerró al amor y en 2011 conoció a la presentadora Chiquinquirá Delgado. Cuando se conocieron, ella había concluido el proceso de divorcio del también presentador Daniel Sarcos, mientras que Ramos había terminado su noviazgo con la actriz mexicana Ana de la Reguera.

La pareja decidió darle una nueva oportunidad al corazón, y juntos son muy felices y llevan una bonita relación desde hace siete años. Jorge y ‘Chiqui’ no tienen hijos en común; Jorge tiene dos hijos, mientras que la venezolana es madre de María Elena Dávila, de 25 años, fruto de su primer matrimonio con el actor Guillermo Dávila, y de Carlota Valentina Sarcos, de siete. Esta última es hija de la modelo con el presentador Daniel Sarcos.

Recientemente, Jorge celebró su cumpleaños número 60 al lado de ‘Chiqui’ e hicieron un viaje exprés a México, donde recorrieron San Miguel de Allende, uno de los lugares más turísticos del país.