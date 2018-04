Zac Efron y Alexandra Daddario compartieron pantalla en la más reciente entrega de Baywatch y desde entonces, se rumorea que hay algo más que amistad entre ellos. Aunque oficialmente están solteros, no hace falta mirarlos mucho para darnos cuenta de que son dos de los actores más atractivos del medio. Por si fuera poco, el protagonista de Neighbors no se corta a la hora de lanzar cumplidos a su excompañera de reparto de una forma muy pública. La semana pasada, la actriz de Percy Jackson publicó una imagen en la que aparecía visitiendo un modelo de Zac Posen -que había llevado a una premier- junto a su perro; y el ex-chico Disney no ocultó su reacción.

El intérprete de 30 años dejó un comentario en la foto, que halagan tanto a Alexandra como a su perro, acampañado de emojis de corazón, entre otros. Naturlamente, el simpático gesto no ha pasado desapercibido por los fans de ambos y de inmediatio se han pronunciado a favor de una posible relación amorosa.

Pero la foto y el comentario no es el único indicio, la semana pasada fueron vistos juntos mientras hacían algunas compras en una tienda de mascotas de Los Ángeles. A su salida, el protagonista de Highschool Musical ayudó a Daddario -como todo un caballero- a meter todo lo que habían adquirido para sus compañeros perrunos en el maletero de un todoterreno de color blanco. Aunque no están saliendo oficialmente, han estado teniendo citas esporádicas, según publica People.

Durante el tour de promoción de Baywatch, el año pasado, tuvieron que responder preguntas acerca de su supuesta relación, a lo que Alexandra no dudó en decir: "Trabajamos bien juntos porque es mi interés amoroso en el el filme. Entiendo que a la gente le interese, pero Zac y yo somos muy buenos amigos". También, se atrevió a bromear con imaginar a sus futuros retoños, dando por hecho que tendrían "los ojos muy azules", ya que ambos actores poseen un color de iris muy intenso.

El mes pasado, Efron no dudó en felicitar públicamente a Alexandra en su cuenta de Instagram, publicando una fotografía en la que aparecen abrazados. "Feliz cumpleaños a uno de los Pokémon más real, humilde, guapísimo, inteligente, creativo, cariñoso y raro jamás creado", expresó el actor. Entre los comentarios de los usuarios abundan los que admiran su belleza y la buena pareja que hacen. Para agregar más leña al fuego, algo que podría considerarse como una señal más de su relación es que Dylan Efron, el hermano pequeño de Zac –y su actual roomate-, está entre los seguidores de Daddario.

Efron está sin pareja desde 2016, cuando terminó su relación con la modelo Sami Miró después de dos años. Desde entonces, se le ha relacionado con la también actriz Michelle Rodríguez y hasta con la mismísima Madonna. A Daddario por su parte, solo se le conoce la supuesta relación con su coprotagonista en la saga Percy Jackson, Logan Lerman.